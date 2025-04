La Passeggiata del Tracciolino è realtà. Inaugurata a Vietri di Potenza una importante opera che si snoda per un km tra fitness e panorami mozzafiato

Un fiore all’occhiello per tutta la comunità, un’opera di grande importanza consegnata alla comunità, una passeggiata di un chilometro, panoramica e sospesa ai lati della carreggiata, immersa nel verde, con panchine e diverse aree per il fitness. È stata inaugurata a Vietri di Potenza dal Comune, la “Passeggiata del Tracciolino – Percorso fitness panoramico”, realizzata in Viale Tracciolino e lungo la Strada Comunale 12 Vietrese. Una inaugurazione che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, anche provenienti da paesi limitrofi. Si tratta di una nuova opera che potrà essere utilizzata sia per una semplice passeggiata in sicurezza e sia per svolgere attività fisica all’aria aperta.

Tra gli ospiti dell’inaugurazione Daniele Vitale, artista internazionale, uno dei Saxman più famosi e apprezzati in tutto il mondo, ospite dell’ultimo Festival di Sanremo. Con il suo sax ha strappato applausi e fatto ballare i tanti presenti. Tante anche le attrattive per i bambini e le sorprese lungo il percorso.

Queste le parole del sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano: “Con grande emozione e orgoglio abbiamo consegnato alla comunità di Vietri di Potenza questa nuova straordinaria opera, molto attesa. Si tratta di una infrastruttura che rappresenta un vero e proprio valore aggiunto. Un luogo pensato per tutti: cittadini, famiglie, turisti, amanti della natura e della bellezza.

Un’opera imponente di un chilometro totalmente immersa nella natura che permetterà agli utenti di passeggiare, di fare sport, o di trascorrere del tempo libero godendo di panorami mozzafiato”. “Questa passeggiata – ha aggiunto Giordano – è un dono alla nostra comunità e alle generazioni future. Si aggiunge alle tante altre iniziative anche di tipo turistico, che Vietri di Potenza sta portando avanti. In questa maniera Vietri cresce e prova a distinguersi per potersi proiettare al futuro. Incrociare gli occhi emozionati dei miei concittadini è stata la soddisfazione più bella della serata”.

Lungo la passeggiata si alternano quattro aree di sosta attrezzate con panchine (Tracciolino, Mardosella, Curva dei sette venti e fontanella), fontane, attrezzature per lo sport all’aria aperta (con la collaborazione dell’ASD MenSanaInCorpore), aiuole e altri arredi. È presente inoltre una segnaletica dedicata, integrata di QR Code, per avere accesso a diverse altre indicazioni sul percorso, sugli esercizi fisici da svolgere e altre informazioni che riguardano il Comune vietrese. Il percorso si conclude presso l’area della Fontanella dove è stata allestita l’ultima area sportiva e di riposo (o sosta). La Passeggiata del Tracciolino sarà fruibile anche di sera grazie al sistema di illuminazione dell’intero percorso.

L’opera è stata realizzata grazie a una compensazione ambientale concordata tra il Comune e un’azienda del posto, per un valore di 1 milione e 450 mila euro.