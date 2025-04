A Potenza successo per la cerimonia regionale del concorso nazionale “Eplibriamoci” 2025

Si è svolta presso la Sala Conferenze della BCC Basilicata in Piazza Vittime del Lavoro a Potenza, la cerimonia regionale del concorso nazionale “Eplibriamoci”, promosso dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane APS e giunto alla sua quarta edizione. Il concorso, lanciato lo scorso settembre in occasione della Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto d’Autore (23 aprile), ha visto la partecipazione di 1.678 studenti provenienti da tutta Italia, impegnati nella realizzazione di un elaborato scritto sul tema “L’Europa che vorrei”.

La tappa lucana, organizzata dall’Ente Pro Loco Basilicata APS, con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, dell’Anci Basilicata, della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, del Centro per il libro e la lettura, dell’Ente Pro Loco Italiane APS, e il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata, da sempre attenta a valorizzare le iniziative culturali sul territorio promosse dal Comitato Regionale EPLI. Ad aprire la cerimonia il saluto istituzionale del Direttore generale del Consiglio Regionale della Basilicata, Nicola Coluzzi accompagnato dagli interventi di:

Giorgio Costantino, Direttore Generale BCC Basilicata, Gerardo Larocca, Presidente ANCI Basilicata e Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata APS e Consigliere Nazionale EPLI.

Hanno preso parte alla giuria e portato il loro contributo anche Maria Teresa Romeo, artista e vicepresidente regionale EPLI; Rossella Centrone, già presidente del Club Unesco del Vulture; la psicologa Giosea Laviola; la dottoressa Pina Passarella e la giornalista Elenia Marchetto.

Grazie all’impegno delle Pro Loco di Lavello, Pisticci, Brindisi Montagna e Laurenzana, e alla sensibilità di insegnanti e dirigenti scolastici, hanno partecipato con i loro elaborati, L’Istituto Comprensivo “Pietrelcina – Flacco” di Pisticci, L’Istituto Comprensivo “Alfieri” di Laurenzana, L’Istituto di Istruzione Superiore “Solimene” di Lavello

oltre ad alcuni giovani autori nella sezione opera inedita.

I vincitori lucani delle tre categorie sono: per la sezione Opera inedita, Marirosa Mastronardi, per la sezione Under 14 Martina Melissa della classe terza Istituto Comprensivo “Pietrelcina” di Pisticci e per la sezione Under 19 Gaia Bisceglia della classe quinta dell’ Istituto Tecnico economico IIS “Solimene” di Lavello che accederanno alla finale nazionale che si terrà a Roma il prossimo 6 maggio presso il Senato della Repubblica, insieme ai vincitori delle altre regioni partecipanti: Sardegna, Marche, Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Campania. Consegnata la menzione speciale a Giulia Larocca Classe terza istituito Comprensivo “Alfieri” di Laurenzana plesso di Brindisi Montagna.

Durante la cerimonia è stata inoltre esposta l’opera “Il Mito di Europa” dell’artista Maria Teresa Romeo (in arte Oemor), ispirata al tema del concorso. L’opera, dal forte valore simbolico e culturale, richiama il mito classico della principessa fenicia Europa e rappresenta una riflessione visiva sul significato profondo del nostro continente.

“Eplibriamoci è un progetto che coniuga lettura, creatività e cittadinanza attiva – ha dichiarato Rocco Franciosa – e ogni anno cresce grazie all’impegno delle Pro Loco e alla partecipazione entusiasta dei giovani delle scuole lucane. È una semina culturale che raccoglie frutti importanti, come quello che abbiamo celebrato insieme alle istituzioni e al mondo della scuola”.