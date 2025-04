Furti, il singolare caso da Salerno: “I ladri arrivano a bordo di auto noleggiate a Potenza”

L’allarme furti non riguarda solo il Potentino, ma com’è noto è un fenomeno che ormai sta diventando – purtroppo – ‘normalità’ ovunque, per colpa di una serie di leggi che lasciano impuniti questi malfattori e che, in tanti casi, quest’ultimi non vengono bloccati per mancanza di strumenti efficienti in dotazione alle forze dell’ordine e anche perché Carabinieri e Polizia non possono agire più di tanto essendo limitati nelle loro azioni. Da assicurare ladri alla giustizia a essere indagati, è ormai più facile il secondo caso, per i tanti fatti che si sentono.

Un fenomeno che abbiamo analizzato spesso, su Melandro News, per quanto riguarda il Potentino. Oggi ci occupiamo della Campania, in particolare di Salerno, dove spunta fuori una notizia particolare. Ci sono dei ladri che stanno svaligiando abitazioni a Salerno, in particolare nelle zone di via Brignano, via Panoramica e Casa Manzo (zone collinari della città), e indovinate un po’ le auto di questi malfattori da dove provengono? Dalle nostre zone. Da Potenza.

A dichiararlo è Massimo Ronca (presidente del comitato di quartiere della zona), in un articolo de ‘La Città di Salerno’ (disponibile qui). Nei giorni scorsi la redazione de La Città si è occupata di questi furti. I residenti si sono organizzati per difendersi dai furti: «Ci affidiamo a un drone con visore notturno per proteggerci dai ladri». I ladri non appena scoperti anche dalle forze dell’ordine, cambiano strategia. «Utilizzavano auto strane e noi le abbiamo individuate», ha detto Ronca, che ha poi svelato: «Abbiamo scoperto che agivano a bordo di vetture a noleggio prese anche a Potenza: loro hanno cambiato, arrivando sulle bici elettriche. Vistisi scoperti, i malviventi hanno di nuovo variato la tecnica».

Anche questa storia delle auto noleggiate dai ladri sa dell’incredibile. Ma è normale tutto ciò? Si può noleggiare cosi facilmente un auto senza poi poter individuare i ladri? Qualcosa non torna. E anche qui, la legge è dalla loro parte. Nessuna colpa, sia chiaro, ai titolari di autonoleggio. Ma non si può aggirare così facilmente la legge tanto da poi non poterli individuare e assicurarli alla giustizia. Spesso anche quelli che truffano gli anziani arrivano a bordo di auto noleggiate. Qualcosa non torna.

Tutto ciò non è normale. O lo è, solamente in Italia. In attesa che la politica si svegli.

Claudio Buono