Allarme furti a Picerno, il sindaco Scavone convoca un incontro con cittadini e Carabinieri

Azioni concrete, decise, risolutive. E’ questo quello che chiedono i picernesi ed è anche ciò che vuole il sindaco di Picerno, Margherita Scavone, per far fronte al fenomeno dei furti in appartamento. La comunità picernese sta rimpiombando nell’incubo di qualche settimana fa, quando i ladri fecero razzia ovunque. E dai giorni prima di Pasqua fino all’altra sera, nuovi episodi tra furti e tentativi si sono registrati.

Grave quanto accaduto in due abitazioni di località Valline, dove i ladri hanno praticamente distrutto tutto. Anche sui social i cittadini di risolvere la problematica e si chiedono la provenienza di questa banda, se ‘locale’ o proveniente da fuori regione, come qualcuno pensa dal casertano o napoletano, da campi rom, dove spesso si scopre che queste bande partono per compiere questi furti.

E a tal proposito non si è fatta attendere l’azione dell’amministrazione comunale, con il Sindaco Scavone che ha organizzato un incontro per domattina, lunedì, alle ore 10.30 presso la sala giunta del Comune in Largo Portanova.

“Insieme a cittadini e Carabinieri, un incontro e confronto per il momento difficile legato ai furti che purtroppo stiamo rivivendo. Rimarcando – ha sottolineato Scavone – che le polemiche e che gli accanimenti, non fanno mai bene, sottolineo che siamo tutti dalla stessa parte”.

Claudio Buono