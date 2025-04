Ladri a Picerno, ritorna la preoccupazione e la paura. Ieri sera due furti: una banda ha distrutto due appartamenti

Ritorna l’incubo ladri a Picerno. Dopo qualche settimana di tranquillità, grazie anche a una serie di controlli ad alto impatto delle forze dell’ordine, i ladri sono ritornati a colpire. Gli ultimi episodi nella tarda serata di ieri, che fanno seguito ad altri furti e tentativi avvenuti qualche giorno prima di Pasqua.

I ladri ieri sera, presumibilmente poco dopo le ore 20:30, sono riusciti a entrare in due appartamenti situati in contrada Valline quando i proprietari erano fuori. E hanno fatto una vera e propria strage con danni importanti. Una volta all’interno, hanno distrutto di tutto, anche le tapparella. In uno degli appartamenti, il furto ha fruttato un bottino di svariate migliaia di euro. I ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi come oro e anche soldi, per oltre cinquemila euro.

I ladri hanno addirittura distrutto anche il cartongesso situato in un appartamento. E l’irruzione è stata fatta anche in un vicino appartamento, di proprietà di parenti dell’altro già oggetto di furto. E anche qui la distruzione.

Sotto shock i proprietari, che quando sono rientrati a casa hanno trovato una vera e propria distruzione. Allertati i Carabinieri che hanno avviato le indagini per provare a individuare questa banda di ladri. La notizia dei furti si è subito sparsa in paese e la comunità si è mobilitata per tutta la notte, senza però alcuna traccia della banda di ladri.

Prima di Pasqua c’erano già stati altri episodi in alcune abitazioni situate nei paraggi della rete ferroviaria. Non è escluso che i ladri riescano a fuggire anche attraverso i binari.

E i picernesi adesso hanno davvero paura di ripiombare nell’incubo di qualche settimana fa e chiedono sin da subito il rafforzamento dei controlli per evitare il propagarsi di questi episodi delittuosi.

Claudio Buono