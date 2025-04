Papa Francesco, a Potenza in Prefettura aperto il registro delle condoglianze

Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che, di seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, presso l’atrio della Prefettura di Potenza, dalla data odierna fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile 2025, è aperto, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

Lo comunica il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro.