Il cantautore lucano SiLEO presenta “Amore Universale”. Disponibile il suo nuovo album su tutte le piattaforme di streaming e store digitali

SiLEO, all’anagrafe Giuseppe Sileo, torna sulla scena musicale con il suo ultimo lavoro in studio e primo vero album dal titolo “Amore Universale”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e store digitali da venerdì 18 aprile. “Mi ci sono voluti quasi vent’anni per decidere che fosse arrivato il momento di pubblicare un album, forse un po’ troppi, ma alla fine ce l’ho fatta”.

Così come descritto dallo stesso cantautore, in uno dei video di presentazione attraverso i suoi canali social, l’atto di amore più grande che l’essere umano è chiamato a compiere è quello di donarsi completamente all’altro, esattamente come Gesù Cristo ha fatto per tutta l’umanità, morendo sulla croce per poi risorgere e donare al mondo la speranza della vita eterna. Ed è per questo motivo che l’artista ha scelto come data di pubblicazione la ricorrenza del venerdì santo, giorno in cui l’intera comunità cattolica ricorda l’amore universale che Dio ha avuto e continua ad avere per tutta l’umanità.

Amare il prossimo senza ribellarsi, senza inventare scuse, senza pretendere nulla in cambio. L’amore universale è un amore totale, completamente gratuito e che non tiene conto delle diversità e delle difficoltà. Nelle undici canzoni presenti nella raccolta, Sileo affronta i temi dell’amore, della vita, della felicità e della morte, con il suo stile inconfondibile, capace di raccontare storie con estrema semplicità e sincerità.

In “Amore universale”, brano che attribuisce il titolo all’opera, SiLEO celebra l’amore autentico, senza confini e senza pretese; parla delle comari del paese e di come sono un elemento caratteristico delle nostre piccole comunità in “Più del telegiornale”; in “Come si fa” descrive la frenesia della quotidianità di una famiglia numerosa e di come sarebbe bello avere una giornata più lunga di sei ore; mette a nudo la propria anima in una vera e propria dichiarazione d’amore in “Tu sei per me”; affronta il dolore della perdita toccando corde ancora più profonde nel brano “Sorriderai”.

L’album è un insieme di ironia e leggerezza, ma anche di profondità e riflessione, un mix di ingredienti necessari per poter arrivare al cuore di chi ascolta.

L’opera è interamente arrangiata e prodotta in collaborazione con La Forge Creative Chambers di Roberto La Fauci, il mastering è stato affidato a Mauro Andreolli dello studio Das Ende der Dinge di Trento.

E’ possibile prenotare la copia fisica dell’album sul sito ufficiale dell’artista www.iosonosileo.com

C’è un tempo per ogni cosa, e forse questo è il tempo di concedersi un po’ di amore. Quello sano, quello bello, quello universale.