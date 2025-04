Viabilità in Basilicata, la Regione delibera finanziamenti per 45 milioni di euro di interventi sulle strade comunali di interesse strategico

Deliberati 45 milioni di euro per le strade comunali. In precedenza era toccato alle Province, con 40,5 milioni per Potenza e 24 milioni per Matera, e alle aree interne, con 40 milioni. L’assessore Pepe: “Evoluzione verso un sistema infrastrutturale efficiente e moderno”

Saranno finanziati con 45 milioni di euro gli interventi per le strade comunali di interesse strategico. Lo prevede la delibera approvata in Giunta regionale questa mattina con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico.

Con quest’ultimo atto, l’intera programmazione nel settore stradale della programmazione Fsc e Fesr 2021/2027 è stata avviata da parte del Dipartimento Infrastrutture e dalla Presidenza della Giunta, per un investimento complessivo che supera i 150 milioni di euro.

“A partire dallo scorso autunno abbiamo avviato le interlocuzioni con Province e Comuni per imprimere un’accelerazione su un tema prioritario per il sistema viario regionale. Oggi abbiamo siglato l’ultimo atto formale che dà il via a una stagione progettuale che sarà intensa e che adeguerà le reti stradali comunali alle esigenze dei lucani”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Entrando nel dettaglio dei finanziamenti, attraverso il Fondo di coesione e sviluppo Governo-Regione, sono stati destinati 45 milioni di euro (ultima tranche di stanziamenti delle quattro complessive) ai Comuni che, attraverso un avviso pubblico, potranno candidare le opere da realizzare e potranno acquisire tratti di strada di soggetti terzi (si pensi alle strade costruite in passato dalle Comunità montane o dai Consorzi di bonifica) per i quali, nonostante il costante e diffuso utilizzo, attualmente non viene fatta una regolare manutenzione e che potranno rientrare con continuità nei programmi di monitoraggio e ripristino strutturale o del manto stradale a cura dei nuovi gestori, siano essi Comuni o Province.

Sempre con i finanziamenti del Fsc, erano già stati destinati 40,5 milioni di euro alla Provincia di Potenza per realizzare il piano di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle strade di pertinenza provinciale. Con le stesse finalità, 24 milioni di euro sono andati alla Provincia di Matera.

Queste ultime due misure sono regolate da accordi tra la Regione e le Province, che hanno inoltrato le schede con gli interventi proposti, attualmente al vaglio dell’Ufficio regionale Infrastrutture e reti, “che ringrazio – ha detto Pepe – per il lavoro che sta facendo”, per la valutazione della pertinenza con la strategia e i criteri di ammissione.

Inoltre, con i finanziamenti europei del Fesr Fse 2021/2027, erano già stati assegnati 40 milioni di euro ai comuni delle sette aree interne (Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano, Alto Bradano, Medio Agri, Medio Basento e Vulture) con cui la Regione stipulerà un Accordo di programma, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta la scorsa settimana, attraverso cui verranno concessi i fondi su base negoziale in funzione delle proposte progettuali provenienti dai territori.

Adesso si dovrà lavorare per avviare le procedure dei primi interventi già entro il 2025 e nelle successive annualità verranno portate a compimento “opere che faranno evolvere l’articolato reticolo viario lucano, da tutelare e potenziare – ha commentato Pepe – nella consapevolezza che il valore dell’identità delle nostre comunità, anche quelle di piccole dimensioni, deve essere incluso in un sistema infrastrutturale efficiente e moderno”.

Sempre in tema di opere pubbliche, oggi la Giunta ha anche approvato il nuovo prezziario regionale, “in modo tale che – ha detto l’assessore – per le progettazioni e i computi metrici si potrà tenere conto dell’adeguamento dei prezzi senza dover rincorrere gli aggiornamenti, evitando perdite di tempo e carenza di risorse per coprire i fabbisogni aggiuntivi. Stare al fianco di chi fa impresa per noi resta una priorità. Pertanto, ringrazio il nostro Ufficio Edilizia pubblica per il lavoro svolto”.