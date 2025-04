Il rilievo degli incidenti stradali: a Paterno il primo evento formativo tecnico pratico per la Polizia Locale

Si è svolto a Paterno, nelle giornate del 15 e 17 aprile, il 1° evento formativo tecnico – pratico per la Polizia Locale voluto dal Comando di Polizia Locale di Paterno in collaborazione con la Polizia Stradale di Potenza. Nello specifico, il focus di approfondimento della due giorni di formazione onsite, dedicata al personale della Polizia Locale neo assunto, è stato il rilievo degli incidenti stradali.

Il corso, completamente gratuito, fortemente voluto dal Comandante della Polizia Locale di Paterno, dott. Alfredo Toscano, e realizzato grazie alla disponibilità di un formatore e due collaboratori messi a disposizione dalla Polizia Stradale di Potenza, è nato dalla necessità di dare risposta concreta all’esigenza di fornire competenze tecniche e operative essenziali per gestire situazioni complesse legate agli incidenti stradali. Considerando che in Basilicata non esiste una Scuola di formazione regionale della Polizia Locale, infatti, diventa fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti utili per dare impulso formativo e fornire le competenze tecniche e procedurali necessarie per affrontare situazioni complesse con precisione, professionalità e tempestività.

Le due giornate formative hanno assunto una natura bivalente: da un lato incrementare le competenze tecniche e pratiche del personale neoassunto e dall’altro fare rete, mettendo a sistema energie, competenze e conoscenze. All’evento hanno partecipato, oltre al Comandante della Polizia Locale di Paterno, dott. Alfredo Toscano, ispiratore dell’attività: il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, che ha fatto gli onori di casa e ringraziato formalmente formatori e collaboratori; il Primo Dirigente dott. Giuseppe Persano, che ha personalmente consegnato gli attestati di partecipazione agli agenti; il Sostituto Commissario, Sergio Cricenti, che ha portato il proprio saluto; il Viceispettore Giovanni Turturiello, in veste di formatore; l’Ispettore Donato D’Elia e il Sovrintendente Donato Potenza che hanno coadiuvato il formatore nello svolgimento del corso.

Viva e comprensibile la soddisfazione del Comandante Toscano il quale ha sottolineato che ‘si tratta soltanto del primo di una serie di corsi e di approfondimenti erogati al personale della Polizia Locale. Con cadenza periodica, infatti, andremo a riproporre altri focus formativi sulle molteplici tematiche di competenza, con docenti di qualità non solo appartenenti alla Polizia Locale ma anche alle altre Forze di Polizia Statale. Garantire al personale i giusti rudimenti di natura tecnico – pratica è un investimento fondamentale non solo per le Amministrazioni e per gli Enti, ma anche per le comunità e la società. È un investimento nella tutela della legalità, della giustizia e della fiducia reciproca tra Istituzioni e cittadini. Una Polizia Locale ben formata è un pilastro essenziale per una comunità più sicura e responsabile’.

‘Voglio ringraziare sentitamente – conclude il Comandante Toscano – i formatori, i collaboratori e tutti gli intervenuti per la riuscita di questo primo evento formativo. Un grazie particolare al Comune di Paterno per la disponibilità con la quale ha fornito e fornirà i locali per fare in modo si possano effettuare simili importanti giornate’.