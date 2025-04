Baragiano, il Comune e l’amministrazione comunale celebrano primavera, cultura e turismo. Diversi eventi fino al 16 maggio

Fino al 16 maggio l’Amministrazione Comunale di Baragiano celebra la primavera e il ciclismo animandosi con eventi imperdibili per valorizzare il territorio, visto la combinazione eccezionale, tra la gara più antica del centro sud Italia, la 63ª Medaglia d’oro SS. Annunziata e la 6ª tappa del giro d’Italia che tocca dopo anni proprio il Comune di Baragiano.



Prossimo appuntamento, fa sapere l’amministrazione comunale in una nota, sabato 19 aprile, con un evento imperdibile. “Siamo orgogliosi di annunciare che la mostra “Mothers of Marmo Platano” dopo aver stupito L’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda e dopo la parentesi potentina presso il Polo Bibliotecario, approda finalmente a Baragiano, il paese originario dell’artista visivo Francesco Carvelli, nella splendida cornice della Galleria Civica voluta fortemente dal sindaco dott. Giuseppe Galizia.



Il progetto è stato sviluppato, dall’artista visivo Francesco Carvelli, in collaborazione con sette comuni del marmo Platano: Baragiano, Balvano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Ruoti e Pescopagano. L’iniziativa è sorta allo scopo di restituire, attraverso storie di intimità che partono dalle camere da letto, uno sguardo autentico su un patrimonio culturale, materiale e immateriale, talvolta invisibile, ma fondamentale per la costruzione della memoria collettiva. La mostra è un racconto per immagini e parole che attraversa stanze, sguardi e silenzi. Le protagoniste sono undici madri lucane, custodi di memoria, cultura e trasformazione.



Un progetto che, come spiega il vice sindaco di Baragiano Rocco Sapienza, “definire mostra è riduttivo, vista l’intensità travolgente con cui l’amico Artista Francesco ritrae un luogo che simboleggia maternità, identità e forza del nostro territorio. Il progetto che ci ha visto da subito coinvolti siamo sicuri che sarà solo il primo di una continua collaborazione con l’artista Francesco Carvelli. Crediamo fortemente che il nostro territorio non sia secondo a nessuno né in termini paesaggistici tantomeno artistici e professionali, e grazie alla lungimiranza del nostro sindaco Galizia pian piano riusciremo ad alzare l’asticella e raggiungere obiettivi più ambiziosi”.



“Vi aspettiamo a Baragiano per partecipare agli “Eventi Primaverili” e in particolare sabato 19 alla mostra “Mothers of Marmo Platano” e lunedì di Pasquetta alla “63ª Medaglia d’oro SS. Annunziata” storica gara ciclistica – aggiunge Sapienza – che quest’anno ci vedrà protagonisti prima della partenza con l’inaugurazione di una Scultura Commemorativa pensata e ideata dal Sindaco e dall’amministrazione proprio per valorizzare un evento ormai diventato il fiore all’occhiello del nostro comune”.



Di seguito le locandine dettagliate di ogni evento.

redazione