Vietri di Potenza festeggia la sua centenaria. Nonna Annina spegne le cento candeline

Giorno particolare per la signora Anna Pitta di Vietri di Potenza, conosciuta da tutti come ‘Annina’, che oggi ha spento ben 100 candeline ed è la persona più longeva in vita della comunità vietrese. La signora Anna ha ricevuto in mattinata la visita del Sindaco Christian Giordano, che le ha consegnato una targa e un mazzo di fiori dalle mani del vice Sindaco Carmela Manzella, e del parroco don Salvatore Dattero, che anche le ha fatto un dono, il quadro della Madonna.

Vive nel centro storico vietrese, a pochi passi da Piazza del Popolo, ha due figli (Nicola, che vive con lei, e Rosina, che vive in provincia di Saronno). Sei i nipoti e nove i pronipoti, che vivono tra Bellinzona e Saronno. E’ vedova dal 2016. Ha due sorelle che vivono a Vietri di Potenza, Vita e Lucia, che stamattina hanno festeggiato con lei. Con lei anche i tanti parenti che vivono a Vietri e che hanno riempito la sua abitazione di amore e vicinanza.

Fino a qualche mese fa era autonoma e non disdegnava nel farsi un bicchiere di vino e mangiare piccante, ora non ha più le stesse forze e necessità di maggiore assistenza. Da sempre, è accerchiata dal calore dei familiari che le stanno sempre vicino. La sua è stata una vita dedicata al lavoro nei campi e alla famiglia.

Oggi per lei solo qualche foto e una piccola torta. Ma non è mancato lo spegnimento delle candeline, qualche discorsi e tanti sorrisi. La festa si terrà a Pasqua, quando si riunirà tutta la famiglia attorno a lei per festeggiare questo compleanno da record.

“Oggi è un giorno speciale per la comunità vietrese. Ci uniamo per celebrare i 100 anni della nostra cara Annina. Un secolo di vita è una testimonianza preziosa di forza, saggezza e amore per la famiglia. Valori che arricchiscono la nostra comunità! Auguriamo a lei un futuro colmo di serenità e momenti felici circondata dall’affetto della Sua famiglia e delle persone care. Alla signora Anna i migliori auguri per questo compleanno centenario”, ha dichiarato il sindaco Christian Giordano.

Claudio Buono