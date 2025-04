Uomo di Muro Lucano finisce in una botola. Deceduto in ospedale qualche ora più tardi

Una tragedia si è consumata nel territorio di Bella, dove un uomo nella serata di ieri si è fermato nei pressi di una struttura mentre procedeva con l’auto, e una volta sceso dal mezzo non avendo visto una botola è finito dentro, cadendo per circa sei metri. L’uomo è poi deceduto in mattinata all’ospedale San Carlo di Potenza.

Una vera e propria tragedia avvenuta nei pressi della stazione di Bella-Muro, più precisamente nella zona PIP dove insistono alcune strutture che sono solo ‘scheletro’ e non completate. La vittima è una persona di Muro Lucano di 63 anni. Insieme a lui c’era un ragazzo, che nel tentativo di aiutarlo e prestargli soccorso, è caduto nella botola, riportando ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Presenti sin dal primo momento anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pescopagano, che hanno lavorato per il recupero delle due persone per garantire più velocemente le cure dei sanitari. Immediato il trasporto in ospedale, dove l’uomo 63enne è poi deceduto in mattinata a seguito delle gravi ferite riportate.

Il magistrato di turno della Procura di Potenza ha disposto il sequestro della salma, che si trova al momento presso l’obitorio del nosocomio potentino. I Carabinieri della Stazione di Bella hanno fatto i rilievi del caso e transennato l’area.

Claudio Buono