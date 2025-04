Open Outdoor Experiences – Salone delle Attività all’Area Aperta, un successo per il territorio lucano

Si è conclusa con grande successo la partecipazione del Comune di Ruoti e Muro Lucano all’Open Outdoor Experiences durante l’edizione 2025 dell’Outdoor Open Paestum. Un evento che ha visto protagonisti i due comuni lucani nel Salone delle Attività all’Area Aperta, una vetrina dedicata alle esperienze turistiche immersive e alle attività in natura.

Il Salone ha rappresentato il cuore dell’evento, con stand, incontri e presentazioni dedicate alle attività all’aria aperta e alla valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione tra i comuni di Ruoti e Muro Lucano, sono stati proposti itinerari che vanno dal trekking all’esplorazione delle tradizioni enogastronomiche locali, passando per esperienze che mirano a riscoprire il contatto diretto con la natura e la storia. Un’opportunità unica per presentare al pubblico il fascino dei nostri territori, che continuano a puntare su un turismo che sappia coniugare natura, cultura e tradizione.

Le due amministrazioni, attraverso il Salone delle Attività all’Area Aperta, hanno ribadito il loro impegno a promuovere un turismo esperienziale e responsabile, capace di coinvolgere il visitatore in un percorso che celebra le risorse naturali e culturali della regione. L’evento ha rappresentato anche una piattaforma di incontro per operatori del settore, istituzioni e appassionati, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.

Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco di Ruoti, all’ASD Nordic Walking e al GAL Percorsi, per la loro collaborazione fondamentale nella realizzazione di questa iniziativa, contribuendo alla valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e delle bellezze naturali.

Durante l’evento, sabato 29 marzo, i sindaci dei comuni di Ruoti e Muro Lucano hanno partecipato a un talk organizzato da CNA Basilicata dal titolo “Passeggiando tra paesaggi e sapori del Marmo Platano”, un incontro che ha visto una riflessione sullo sviluppo del turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle risorse enogastronomiche e paesaggistiche del territorio. Al talk hanno preso parte anche la presidente del GAL Percorsi, Caterina Salvia, e Teodosio Pisani presidente dell’ASD Nordic Walking, che hanno contribuito con importanti interventi sui temi del turismo esperienziale e dell’attività fisica come forma di scoperta e valorizzazione del territorio. L’intervento ha sottolineato l’importanza di un turismo che, oltre a scoprire la natura, rispetti e promuova le tradizioni gastronomiche locali, rendendo il visitatore protagonista di un’esperienza completa.

L’importanza di eventi come questo nel rafforzare il legame tra i comuni e i turisti è fondamentale, con l’obiettivo di trasformare la Basilicata in una destinazione sempre più apprezzata da chi cerca autenticità, bellezza e sostenibilità.