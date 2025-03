Gruppo Lucano, eletto il direttivo per il triennio 2025-2027. Intanto si conclude l’intervento dei volontari per l’assistenza alla popolazione nell’area dei Campi Flegrei

Con l’elezione dei membri del Consiglio direttivo per il triennio 2025-2027 (le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di sabato 29 marzo a Marsiconuovo) si completano le attività relative alla composizione del nuovo organigramma del Gruppo Lucano della Protezione Civile. Fanno parte del nuovo direttivo, in ordine di preferenze ottenute, Carmela Cianciarulo, Vito Bruno, Giuseppe Iannarella, Pasquale Mosca, Mario Spina, Agnese Bitetti, Giuseppe Merola, Marco Mangieri, Pasquale Finelli, Michele Votta, Lorenzo Montinaro, Vincenzo Rinaldi, Vito Potenza e Paolo Grieco. Nei prossimi giorni la riunione nel corso della quale verranno affidati incarichi e deleghe ai componenti del direttivo. “Voglio innanzitutto rivolgere un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale di Marsico Nuovo per aver messo a nostra disposizione i locali per le operazioni di voto. C’è stata una buona partecipazione al voto con quasi 70 sedi presenti – evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia – un numero importante dal momento che le sedi campane erano impegnate nelle attività di assistenza alla popolazione nell’area dei Campi Flegrei che si concluderanno nella giornata odierna. Sono soddisfatto del momento democratico che si è svolto in modo regolare grazie allo splendido lavoro della commissione elettorale che mi sento di ringraziare nelle persone di Mario Corrado, Giuseppe Martinelli, Mariarosaria Gargano, Senatro Racioppi e Venturo Mitidieri”.

Un tassello importante per pianificare e mettere in campo tutte le attività dell’associazione: “Con la nomina del nuovo direttivo – ha proseguito Martoccia – possiamo mettere in campo tutte le attività del Gruppo Lucano da portare avanti sempre con nuove energie. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che non si sono ricandidati all’interno del direttivo per il lavoro che hanno svolto in questi anni come Biagio Laragione e Mario Pezzolla che in ogni caso non faranno mancare il loro costante e importante contributo. Con la loro saggezza sono sempre stati un riferimento per il Gruppo Lucano anche nei momenti più difficili. Grazie anche a Michele Ruggiero che non si è ricandidato, ma avrà sicuramente un ruolo di primo piano nell’ambito del settore giovanile anche a livello nazionale”. Come accennato dal presidente Martoccia, si conclude oggi, domenica 30 marzo, l’intervento dei volontari delle sedi campane del Gruppo Lucano nell’area dei Campi Flegrei per l’emergenza bradisismo. Le volontarie e i volontari sono stati assegnati dal Dipartimento di Protezione Civile alla Municipalità X di Bagnoli nel centro di accoglienza di via Acate e si sono occupati dell’assistenza alla popolazione con quattro turni di sei ore in modo da coprire tutto l’arco della giornata. “Voglio rivolgere un particolare ringraziamento – conclude il presidente Martoccia a Giuseppe Merola (eletto nel nuovo direttivo) per la coordinazione di tutte le attività portate avanti in questi giorni nell’area dei Campi Flegrei”.