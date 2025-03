Il ‘Periz’ di Bella punto di riferimento per la comunità musulmana in Basilicata. L’intervento di Issam Misbah Al Sha’ Ban

Anche a Bella, grazie alla disponibilità del Comune che ha concesso l’uso della sala sottostante il Cineteatro “Periz” durante il periodo del Ramadan, il Centro Islamico si sta impegnando attivamente nel promuovere il dialogo interreligioso e interculturale. Questo spazio è diventato un punto di riferimento fondamentale per la comunità musulmana residente in Basilicata, in particolare per coloro che vivono nei comuni limitrofi a Bella. All’interno della sala è stato allestito un luogo di preghiera, dotato di una nicchia (mihrab) che indica la direzione della Mecca, di un simbolico minbar (pulpito) e di tappeti orientati verso la qibla. L’Imam, guida spirituale della comunità, accompagna i fedeli nel loro percorso di fede, mentre alcune copie del Corano, il libro sacro per i musulmani, sono a disposizione di chiunque desideri consultarle.

La moschea ospita le preghiere quotidiane, a cui partecipano fedeli di diverse nazionalità, tra cui marocchini, che rappresentano la maggioranza, palestinesi, nigerini e altri. La comunità musulmana, vista la sua crescita numerica, nutre il desiderio di dotarsi in futuro di una moschea propria. Questo luogo non sarebbe solo dedicato alla preghiera, ma diventerebbe un vero e proprio centro culturale e formativo, dove organizzare corsi di arabo per adulti e bambini, promuovere l’alfabetizzazione religiosa e diffondere la cultura islamica. L’obiettivo è creare uno spazio inclusivo che favorisca l’integrazione e il dialogo con la comunità locale.

Il progetto futuro del Centro Islamico si basa su obiettivi precisi: facilitare l’integrazione della comunità musulmana nella società lucana, dimostrando che la convivenza pacifica è possibile e che l’Islam può offrire un contributo positivo al territorio. Tra le attività previste ci sono servizi come la celebrazione di matrimoni, consulenze familiari e spirituali, corsi di formazione e istruzione, nonché la condivisione delle festività islamiche con la comunità locale. Inoltre, il centro si propone di organizzare eventi culturali, momenti di incontro e di supporto umano, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e promuovere una maggiore comprensione reciproca.

L’idea è quella di creare un hub multifunzionale che vada oltre l’aspetto religioso, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità, musulmana e no. Attraverso la collaborazione con le istituzioni locali e altre realtà associative, il Centro Islamico vuole contribuire a costruire una società più coesa, dove le diversità culturali e religiose siano viste come una ricchezza e un’opportunità di crescita comune. Condividere le festività, organizzare momenti di dialogo e offrire supporto in ambiti pratici e spirituali sono solo alcuni dei modi in cui la comunità musulmana di Bella intende rafforzare il proprio ruolo attivo nella società lucana, promuovendo valori di pace, solidarietà e integrazione.

Lo rende noto, per la comunità musulmana di Bella, Issam Misbah Al Sha’ Ban.