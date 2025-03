Teatro ragazzi al Cecilia di Tito con “Paladini di Francia” del Teatro Koreja. Appuntamento a domenica 30 marzo

Domenica 30 marzo nell’ambito della rassegna “Scintille” curata della Compagnia Teatrale Petra in scena uno spettacolo sulle gesta comiche e tragiche dei paladini di Carlo Magno

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 18, presso il Cecilia – Centro per la creatività di Tito andrà in scena “Paladini di Francia”, spettacolo teatrale per un pubblico dagli 8 anni in su, prodotto dalla compagnia Teatro Koreja di Lecce. L’appuntamento è il quinto in cartellone all’interno della terza edizione di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“Paladini di Francia” mette in scena la storia tragicomica dei paladini di Carlo Magno, dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle, per raccontare le conseguenze della guerra e dell’amore, il destino e la ricerca quotidiana della propria dignità. Un testo in rima e quattro attori nelle vesti di marionette giganti riportano in vita i personaggi dell’Ariosto – Rinaldo, Astolfo, Bradamante, Fiordiligi, Orlando – ognuno diverso dall’altro. Una storia che, come accade in Pasolini, è la storia di tutti noi, immersi in un mondo meraviglioso di cui possiamo solo sfiorare la bellezza, fino a domandarci: “Che cosa sono le nuvole?”.

«In questo nuovo appuntamento di “Scintille” – spiega la direttrice artistica Antonella Iallorenzi – proponiamo uno spettacolo pluripremiato, un gioiellino adatto ai ragazzi dagli 8 anni in su, che racconta in maniera giocosa e intelligente una storia di guerra e di amore e che, per l’universalità dei temi trattati, può essere apprezzato, oltre che dalle famiglie, anche da spettatori adulti.»

“Paladini di Francia” del Teatro Koreja è uno spettacolo di Francesco Niccolini; regia Enzo Toma; con Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio, Enrico Stefanelli; assistente alla regia Valentina Impiglia; ideazione scene Iole Cilento; realizzazione scene Porziana Catalano, Iole Cilento; musiche originali Pasquale Loperfido; voce di Carlo Magno Fabrizio Saccomanno; disegno luci Angelo Piccinni; riallestimento 2024 a cura di Carlo Durante, Silvia Ricciardelli.

Attivo da oltre trent’anni, il Teatro Koreja è un Centro di Produzione teatrale di sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù riconosciuto dal MiBACT nella Regione Puglia. Nella sua sede dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce si dedica alla produzione di spettacoli originali e alla loro distribuzione in Italia e all’estero, alla promozione del meglio del teatro contemporaneo, alla formazione teatrale per adulti, bambini e diverse categorie speciali.

Compongono la rassegna “Scintille” sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento, presentati da compagnie nazionali impegnate nel teatro per le giovani generazioni, in scena tra dicembre 2024 e giugno 2025 tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia Centro per la Creatività di Tito. La programmazione, arricchita da laboratori, incontri e passeggiate in natura, ha l’obiettivo di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email info@compagniateatralepetra.com. Info rassegna: www.compagniateatralepetra.com/scintille.