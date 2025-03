Il ‘Ponte dei Suicidi’ di Lagonegro come il ‘Ponte dei Single’ di Bologna. La Proposta dell’Associazione Svimar di Potenza su Canale Italia

Il ‘Ponte dei Suicidi’ di Lagonegro come il ‘Ponte dei Single’ di Bologna. La Proposta dell’Associazione Svimar di Potenza a ‘Marianna e le Storie Belle’ su Canale Italia

Si è aperta all’insegna della ‘Lucchettologia’ l’ultima puntata della Rubrica televisiva condotta dalla Scrittrice Marianna Dembinska su Canale Italia. ‘Lucchettologa’, infatti, è il Titolo che la Conduttrice ha dedicato a Rossella Regina, l’Ideatrice calabra del ‘Ponte dei Single’ di Bologna, alias il contraltare del ben più celebrato Ponte Milvio romano.

Il Ponte in questione altro non è se non un affaccio che la città di Bologna, in pieno centro, ha sul Canale Reno, che in Via Oberdan, in particolare, scorre a cielo aperto al di sotto di una grata che da 20 anni a questa parte è diventata Altare dei Lucchetti dell’Amore.

Ma l’iniziativa, lanciata anonimamente nel 2007 ca. da quella che un tempo era solo una Studentessa Calabra fuori sede, ha negli ultimi mesi, dopo la rivelazione dell’Identità della sua Ideatrice, varcato le soglie dell’Emilia Romagna per raggiungere anche la Lucania, in particolare il territorio di Lagonegro dove Rossella Regina, Giornalista e Cantante originaria di Laino Borgo già nota alle cronache mondane per le sue tante apparizioni televisive, ha frequentato le Scuole Superiori.

L’Associazione Svimar per lo Sviluppo delle Aree Mediterranee di Potenza, infatti, avrebbe proposto alla Creativa lainese di replicare il suo concetto di ‘Ponte’ anche sul cosiddetto ‘Ponte dei Suicidi’ di Lagonegro, ai secoli ‘Ponte Serra’ o ‘dello Studente’, con l’intento di invertirne per sempre la triste fama.

E nei paraggi di Lagonegro, anche i Primi Cittadini di Laino Borgo (paese natale di Rossella) e Laino Castello (paese dei suoi nonni), entrambi in provincia di Cosenza, starebbero già discutendo sull’ipotesi di adozione del ‘modello bolognese’.

Tutto questo mentre Rossella attende da settimane che il Primo Cittadino di Bologna si esprima circa la richiesta di targa identificativa del ‘Ponte dei Single’ (per quanto oggi appannaggio di tutti i passanti, a prescindere dal loro status) divenuto, ormai, vera e proprio Attrazione Turistica della Città.