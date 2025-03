“BOOMER – Un papà sul sofà”: la nuova commedia che esplora le generazioni e le difficoltà familiari a Potenza con Paolo Caiazzo

Dopo il successo delle sue precedenti produzioni, il Piccolo Teatro – CESAM di Potenza è pronto ad ospitare una serata di risate e riflessioni con la commedia “BOOMER – Un papà sul sofà”. Lo spettacolo, scritto da Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio, andrà in scena venerdì 28 marzo 2025 alle 20:30 presso il Piccolo Teatro – CESAM (Via Molise 5, Potenza).

Trama – Quando Daniele chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per laurearsi in giurisprudenza papà Paolo, avvocato sfigato non batte ciglio, e lo sistema in un suo piccolo appartamento nel centro della città. Attratto e distratto dalla movida il ragazzo si arretra con gli esami, e per sostenere il suo tenore di vita decide così di fittare una stanza a Nicola, coetaneo meno fortunato che sbarca il lunario con piccoli lavori occasionali. La loro convivenza è complicata visto i loro caratteri e storie di vita diametralmente opposti. L’unico punto in comune sono le difficoltà amorose. Nicola ha una sua fidanzata immaginaria e Daniele vive un amore non corrisposto con una dirimpettaia. In casa piomba spesso e volentieri Assunta, madre di Nicola. Troppo presto abbandonata dal marito, si mostra apprensiva e disponibile ma la sua personalità ambigua nasconde un rilevante scheletro nell’armadio. Il precario equilibrio casalingo viene messo ancora più in pericolo con l’arrivo di Paolo che, messo alla porta dalla sua seconda compagna, chiede ospitalità al figlio… in casa sua. Quella che doveva essere però una sola notte di emergenza su un sofà diventa una convivenza a tre generando scontri ed incontri generazionali. Il Boomer, dopo un primo momento di sconforto, decide di reagire e di vivere intensamente la sua nuova vita da single. I ragazzi pur di liberarsi di quella presenza scomoda, le proveranno tutte per fargli trovare una nuova compagna: da escort a siti d’incontro. Tra nuovi equilibri ed amori impossibili c’è forse a portata di mano l’opportunità di creare una nuova famiglia? Chi verrà vedrà!

“BOOMER – Un papà sul sofà” è una commedia che esplora temi universali come le difficoltà intergenerazionali, i conflitti familiari e la ricerca dell’amore in un mondo che sembra sempre più complicato. Con una regia di Paolo Caiazzo, lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della riflessione.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su Ciaotickets al seguente link: [https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/boomer-un-papà-sul-sofà] (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/boomer-un-papà-sul-sofà)

In alternativa, è possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino chiamando il numero +39 344 045 4409.

