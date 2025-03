Operazione antidroga dei Carabinieri a Potenza. Due arresti, un chilo di droga e soldi sequestrati

Prosegue con ottimi risultati l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Nella nottata di lunedì, a Potenza, i Carabinieri del Reparto Operativo di via Pretoria, nel corso di specifica attività finalizzataalla repressione del traffico di stupefacenti, hanno portato a termine una brillante operazione con il sequestro di un considerevole quantitativo di droga e l’arresto di due giovani.

Nello specifico, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un continuo movimento di persone da un garage situato nella zona ovest della città per cui hanno deciso di intervenire bloccando ed identificando un ragazzo di 20 anni, residente in provincia, ed una giovane di 18, domiciliata in centro.

L’atteggiamento sospetto dei due ha indotto i Carabinieri del Reparto Operativo ad effettuare una perquisizione del locale che ha permesso di rinvenire, all’interno del garage, ben 10 panetti di hashish, per oltre 1 chilo, e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Le successive perquisizioni estese alle abitazioni dei giovani hanno permesso di rinvenire, presso quella del ragazzo, altri 3 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi, 37 grammi di marijuana, 17 grammi di cocaina, un bilancino digitale di precisione e la somma contante di oltre 20mila €uro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Solo qualche residuo di hashish a casa della ragazza.

Stupefacente, materiale e denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre i due giovani sono stati dichiarati in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotti alla Casa Circondariale di Potenza come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha successivamente convalidato gli arresti operati dai Carabinieri del Reparto Operativo applicando nei confronti degli indagati – per i quali si ricorda vigere la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna – la custodia in carcere per il 20enne, i domiciliari per la 18enne.

Il significativo risultato operativo conseguito, frutto di unacostante e attenta vigilanza del territorio, rappresenta una tangibile dimostrazione del continuo e incessante impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nella tutela della legalità e nella salvaguardia della sicurezza pubblica.