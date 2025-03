Dimesso dall’Ospedale il sindaco di Balvano. Era stato investito da un auto accidentalmente

È stato dimesso oggi a ora di pranzo, dall’ospedale “San Carlo” di Potenza, il sindaco di Balvano, l’82 enne medico Ezio Di Carlo (nella foto in pagina), rimasto ferito domenica mattina in paese. Ferimento sarebbe avvenuto da parte di un auto in maniera del tutto accidentale in Corso Garibaldi. Un investimento quindi che sarebbe non voluto da parte dell’auto guidata da un uomo di Balvano, che si è immediatamente fermato ed è rimasto lì per tutto il tempo. Sul posto ci sono stati i rilievi dei Carabinieri.

Per quanto riguarda la situazione clinica del primo cittadino balvanese, le condizioni sono stabili e non è mai stato in pericolo di vita. E’ stato ricoverato nel reparto di Medicina d’Urgenza. Necessari diversi punti di sutura al capo (dovuti all’impatto con il parabrezza), ha subito trauma cranico commotivo, distorsioni e distrazioni legamentose a ginocchia, caviglie e spalla. Per lui prognosi, salvo complicazioni, di 15 giorni.

Di Carlo, lo ricordiamo, è stato soccorso immediatamente da alcuni cittadini dopo aver perso i sensi per diverso tempo, poi l’immediato intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso che, dopo le prime cure, lo hanno trasferito al San Carlo.

Tanta è stata la preoccupazione non solo della comunità balvanese, ma anche di quelle limitrofe, dove il dott. Di Carlo è conosciuto e stimato.

Claudio Buono