“No Other Land”, il film premiato agli Oscar 2025 in scena domani a Potenza grazie al Comitato per la Pace e Zer0971

MARTEDI 25 MARZO, PRESSO IL CINE TEATRO 2TORRI A POTENZA, IL COMITATO PER LA PACE DI POTENZA E L’ASSCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ZER0971 PROMUOVONO LA PROIEZIONE DEL FILM NO OTHER LAND, PREMIATO AGLI OSCAR 2025 COME MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il film, scritto diretto e interpretato da un collettivo di registi palestinesi e israeliani (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor), le cui riprese sono terminate prima del 7 ottobre 2023, affronta la complessa realtà della Cisgiordania, concentrandosi sulla resistenza della comunità di Masafer Yatta contro l’occupazione militare israeliana.

Attraverso una narrazione intima e diretta, il film racconta il legame profondo tra la popolazione locale e la propria terra, mostrando come gli abitanti cerchino di rimanere nonostante le demolizioni, le restrizioni imposte e le difficoltà che incidono sul tessuto sociale ed economico della comunità.

La narrazione si sviluppa attraverso il punto di vista di Basel Adra, un attivista e documentarista palestinese, e Yuval Abraham, un giornalista israeliano, che decidono di collaborare per documentare gli eventi. La loro amicizia, non priva di tensioni e difficoltà, diventa il simbolo di una possibile solidarietà transnazionale in un contesto segnato da profonde divisioni.

Oltre a testimoniare le conseguenze sociali ed economiche della situazione a Masafer Yatta, il documentario solleva interrogativi più ampi sulla tutela dei diritti umani, sulle implicazioni legali delle demolizioni e sul ruolo della comunità internazionale. NO OTHER LAND non offre risposte definitive, ma invita lo spettatore a riflettere sulle sfide di un conflitto che perdura da decenni e sulle possibili strade per una convivenza più giusta e pacifica.

La visione di questo film ci aiuta a capire un contesto storico e sociale molto difficile e complesso che, il più delle volte, non viene raccontato.

DUE GLI ORARI DI PROIEZIONE: ALLE 19:00 E ALLE 21:00.

Lo rendono noto il Comitato per la Pace di Potenza e Zer0971 Associazione di Promozione Sociale.