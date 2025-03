Insediato a Roma il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Loco Italia ETS. Tra i membri anche un lucano, il primo in questo prestigioso incarico

Si è insediato a Roma il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Loco Italia ETS, che avrà durata quadriennale e sarà presieduto dal Presidente, Antonino La Spina, accompagnato da due Vice Presidenti, Pietro Segalini, già Presidente UNPLI Lombardia e Monica Viola, già Presidente della Federazione Trentina Pro Loco. L’importante istituzione vedrà protagonista, per la prima volta, anche un lucano, Pierfranco De Marco, già consigliere nazionale dell’Unpli. Rigore, entusiasmo e fattiva partecipazione dell’universo Pro Loco saranno i temi cardine per De Marco che ha così commentato la sua nomina: «Una grande responsabilità che mi riempie di orgoglio. Accolgo questa funzione all’interno del Consiglio di Amministrazione, con gioia e proporrò idee e impegno, con la volontà di realizzare i tanti progetti che nascono nei nostri territori e che sono espressione autentica di talenti e di competenze, oltre che di politiche generative». Grazie alla capillare presenza delle Pro Loco in tutta Italia, infatti, si legge in una nota: “La Fondazione Pro Loco Italia ETS si impegna nella tutela del patrimonio materiale e immateriale, proteggendo dialetti, antichi mestieri e tradizioni popolari affinché non vadano perduti, ma diventino risorse preziose per le nuove generazioni”. Il Presidente della Fondazione Pro Loco Italia ETS, Antonino La Spina ha ribadito: «Abbiamo creato un gruppo di lavoro coeso, competente e appassionato, che sono certo saprà costruire progetti concreti e di valore (…) per realizzare iniziative significative, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove generazioni».

Gli altri componenti del CdA della Fondazione Pro Loco Italia ETS sono Ignazio Di Giovanna, in qualità di Segretario, Filippo Capellupo, Marco Cavallini, Giuseppe Larango, Rocco Laucello, Marina Paglione, Danilo Rivoira, Luca Sebastiani e Daniela Segale.