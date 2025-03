Basilicata capitale della biodiversità. Aperte le iscrizioni alla Scuola della Montagna per apprendere i segreti della distillazione per uso officinale

Un percorso formativo sulla distillazione delle erbe officinali firmato Scuola della Montagna per valorizzare le straordinarie risorse naturalistiche del territorio lucano. Non si fa mai abbastanza per valorizzare l’inestimabile patrimonio di saperi, conoscenze e tecniche di cui la Basilicata – possiamo dirlo senza false modestie – è indiscutibile depositaria. I nostri nonni hanno vissuto tutta la vita in un rapporto simbiotico con la natura, imparando a trarre da essa il sufficiente per vivere e il necessario per essere felici. In un’epoca in cui tante difficoltà mettevano a dura prova la capacità di sopportazione della popolazione, l’uomo imparò sapientemente a sfruttare a proprio vantaggio le risorse che il territorio offriva, nel completo rispetto dell’ecosistema. Così, nel corso dei secoli, da stratificazioni lentissime e costanti di esperienze accumulatesi nel tempo, venne fuori l’arte di estrarre dalle erbe selvatiche incontrate sul proprio cammino essenze fondamentali per la cura della persona, il trattamento dei cibi e la cosmesi – sì, anche quella. L’arte della distillazione e dell’estrazione degli oli essenziali ha accompagnato la storia della civiltà lucana da tempo immemorabile fino ai nostri giorni. Nata per consentire all’uomo di sopravvivere in un ambiente dove malanni, ferite, condizioni igieniche precarie rendevano necessario un intervento diretto dell’intelletto a favore della vita, oggi la distillazione delle erbe selvatiche ci consente di riconnetterci con la più intima essenza del nostro essere sociali. Del resto, prima ancora di divenire agricoltori e cacciatori, gli esseri umani furono abilissimi raccoglitori.

Per tali ragioni, nel weekend del 26 e 27 aprile 2025 si terrà, in quel di Ruoti, un percorso formativo teorico e pratico per apprendere i segreti della distillazione per uso officinale. Basterà inviare un messaggio whatsapp al numero 351 411 1823 oppure scrivere all’indirizzo scuoladellamontagna@gmail.com per ottenere tutte le informazioni necessarie ed ogni possibile chiarimento o richiesta di confronto con la Segreteria Didattica della Scuola.

“Il futuro ha un cuore antico” – C. Levi