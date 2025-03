Sicurezza nel Potentino, furti e truffe. Un comitato cittadino di Atella scrive al Prefetto per i numerosi episodi delittuosi

Il territorio lucano, e in particolare quello del Potentino, è oggetto ormai da mesi di un vero e proprio attacco da parte di bande di ladri che seminano il panico, in particolare negli orari che vanno dal pomeriggio alla serata, riuscendo a entrare nelle abitazioni e a portare via oggetti preziosi. Per poi sparire nel nulla. Da Potenza a Picerno, Tito, Pignola e altri centri, fino al territorio di Atella, dove un comitato civico ha lanciato un vero e proprio appello alle istituzioni, con la consegna di un documento al Prefetto e al commissario prefettizio del Comune. Un appello – scrive il comitato “Rinascita per Atella” – per segnalare la preoccupazione dei cittadini di Atella, soprattutto quelli più indifesi, di fronte ai numerosissimi episodi di delinquenza comune, che, con allarmante frequenza, si verificano quotidianamente nel nostro Paese,

Abbiamo chiesto che vengano presi provvedimenti concreti a difesa della sicurezza delle abitazioni e della incolumità pubblica, fortemente minacciate. Persone non identificate si aggirano per il Paese e, con futili pretesti, penetrano nelle case per depredare le stesse di ogni bene, mettendo a rischio la vita di noi tutti. Sono state segnalate anche persone armate. Per questo, abbiamo richiesto che vengano adottati urgentemente per prevenire e possibilmente eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica: dall’adozione di sistemi di video sorveglianza all’aumento delle azioni di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine ed ogni altro provvedimento che riporti la tranquillità nella nostra comunità”.

In molti comuni, grazie al potenziamento dei controlli e ai servizi straordinari delle forze dell’ordine, è stato messo un freno a questi episodi. Ma i problemi permangono su altri territori. Non solo furti, ma anche le truffe agli anziani, quasi quotidiani i tentativi e diversi quelli messi a segno.

Un lavoro encomiabile quello delle forze dell’ordine, che molto spesso si trova a dover affrontare una burocrazia assurda e leggi che sono quasi a favore di questi luridi individui che violentano la serenità e privacy dei cittadini.

Ad oggi, tutti i governi – di ogni colore politico – hanno fallito sulla sicurezza. E la situazione sta davvero degenerando. Ladri e truffatori che sono liberi di fare ciò che vogliono. E che solo in pochi casi vengono sbattuti in galera.

Come spesso ricordato su questo sito, è arrivato il momento che i rappresentanti politici mettano fine a questa vergogna, iniziando a rivedere le leggi, le pene, i poteri alle forze dell’ordine, a volte con le mani legate di fronte a reati chiari e indifendibili.

Se oggi questi elementi continuano ad agire indisturbati, probabilmente qualche problema c’è. Chissà se i nostri cari politici ne sono a conoscenza..

Claudio Buono