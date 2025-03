L’autore potentino Gianluca Caporaso torna con un nuovo libro dal titolo “Dove sei? Rime senza fissa dimora”

Dopo Il isignor conchiglia, vincitore del premio Elsa Morante Ragazzi 2024, il ritorno in libreria di Gianluca Caporaso. Un nuovo, emozionante, libro di poesie per riappropriarci dello spazio che ci circonda e donare nuova luce ai luoghi della nostra vita. Si intitola “Dove sei? Rime senza fissa dimora” il nuovo libro dell’autore potentino, in uscita oggi 21 marzo.

Un libro che si articola in 52 componimenti poetici dedicati ad altrettante dimensioni dei luoghi. È destinato a un pubblico di grandi e bambini.

La presentazione è in programma oggi pomeriggio, venerdì 21 marzo, presso il Museo Provinciale di Potenza in via Lazio, alle ore 18.00.

IL LIBRO – Dopo l’incanto di “Tempo al tempo” e la narrazione fiabesca de “Il signor conchiglia”, premio Morante Ragazzi 2024, Gianluca Caporaso torna con un nuovo libro dal titolo “Dove sei? Rime senza fissa dimora”, una raccolta di poesie dedicata ai luoghi della vita e ispirata all’arte. Gianluca Caporaso mette in rima i luoghi del mondo con parole ispirate all’arte di Kandinskij, Klee, Monet, Chagall. Come un ‘pollicino sognante’ Caporaso semina poesie che ci portano dalle case fino al cielo, facendoci passare per strade, piazze, chiese, bar, supermercati e facendoci incontrare il vento, il mare, i fiumi, l’aperto. Ne è nato un viaggio di 52 vagabondaggi poetici che rappresentano un inno al Dappertutto, una formula magica per avverare la meraviglia del nostro cammino. ‘Dove sei?’ è una vera e propria geografia dello stupore in cui i versi si dichiarano amici delle nuvole e dei viandanti, dei grandi e dei bambini.

«Quando ero bambino e chiamavo qualche mio amico per chiacchierare un po’, era inutile chiedergli dove si trovasse, perché l’unico telefono che aveva era a casa. Se lo chiamavo e lui rispondeva era perché eravamo a casa entrambi. Oggi se chiamo qualcuno la prima domanda che faccio e: Dove sei? E lui potrebbe essere al mare, a casa, in un treno, al bar. Dappertutto. Un inno al Dappertutto. Da qui nasce questa raccolta di rime che se ne vanno in giro per i luoghi della vita nel tentativo di dirli, raccontarli, dare loro una luce che i luoghi stessi non sapevano di avere, che è una delle grandi missioni della poesia e dell’ arte: rendere visibile quello che pure si trova davanti ai nostri occhi».

L’AUTORE – Gianluca Caporaso scrive storie e le racconta. Storie sue e storie di ogni provenienza, passate di bocca in bocca fino a oggi. E un lettore e un narratore, una persona che prova ad accendere fuochi di parole per radunare persone, trovare ragioni per camminare insieme, tessere trame di comunità. In gita per ogni luogo d’Italia, conduce laboratori di scrittura fantastica per bambini, educatori, genitori e organizza eventi di promozione della lettura e della narrazione. Nel settembre 2017 ha ideato a Potenza il festival La città delle infanzie. Per Salani ha già pubblicato con grande successo la raccolta di poesie tempo al Tempo e il romanzo Il signor Conchiglia.