Nasce la partnership tra ConUnibas e Associazione PLUG un laboratorio digitale dei giovani lucani

Il Consorzio ConUnibas dell’Università degli Studi della Basilicata e l’Associazione PLUG (Pignola Linux Users Group) annunciano con entusiasmo l’avvio di una collaborazione strategica volta a promuovere la formazione dei giovani e degli studenti della Basilicata nel campo delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale sul territorio.

Questa partnership si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da un crescente impegno verso la digitalizzazione e l’innovazione. Recentemente, ConUnibas ha sottoscritto un accordo con la Regione Basilicata per l’attivazione dello sportello “Punto Digitale Facile”, un’iniziativa che mira a potenziare le competenze digitali dei cittadini lucani e a promuovere l’inclusione digitale.

L’Associazione PLUG, attiva da anni nella diffusione dell’innovazione digitale e nella creazione di momenti di aggregazione, formazione e informazione su temi tecnologici, apporterà alla collaborazione la propria esperienza nell’organizzazione di eventi e workshop dedicati sia ai neofiti che agli appassionati del settore.

La sinergia tra ConUnibas e PLUG prevede l’organizzazione di corsi, seminari e laboratori pratici rivolti agli studenti universitari e ai giovani del territorio, con l’obiettivo di fornire competenze concrete e aggiornate nel campo delle nuove tecnologie. Queste attività contribuiranno a preparare le nuove generazioni alle sfide del mercato del lavoro, sempre più orientato verso la digitalizzazione e l’innovazione.

Antonio Candela, Amministratore di ConUnibas, ha sottolineato l’importanza di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare dall’intelligenza artificiale, senza dimenticare un approccio etico e consapevole:

“L’innovazione digitale e l’AI offrono strumenti straordinari per migliorare i processi produttivi e formativi, ma è fondamentale che i giovani imparino a gestirne gli impatti in modo consapevole e responsabile. Questa partnership aiuterà a tracciare percorsi che non solo forniscano competenze tecniche, ma che stimolino anche una riflessione critica sulle tecnologie e il loro uso consapevole durante momenti di incontro non convenzionali che rappresentano dei laboratori di idee e ispirazione”.

Maurizio Argoneto, Presidente dell’Associazione PLUG, “Crediamo che la condivisione di conoscenze e la creazione di spazi di apprendimento aperti siano fondamentali per costruire un futuro in cui la tecnologia sia accessibile a tutti e rappresenti un’opportunità concreta di crescita personale e professionale. Questa collaborazione con ConUnibas ci permetterà di ampliare il nostro raggio d’azione, portando avanti iniziative congiunte che favoriscano l’acquisizione di competenze digitali avanzate, attraverso corsi, seminari e laboratori pratici. Il nostro obiettivo è rendere il digitale non solo uno strumento di lavoro, ma anche un veicolo per la creatività, l’inclusione e l’empowerment delle nuove generazioni. Ringraziamo ConUnibas per questa opportunità di collaborazione e siamo certi che insieme potremo dare vita a progetti di grande impatto, contribuendo a rendere la Basilicata un punto di riferimento per la cultura digitale e l’innovazione tecnologica”.