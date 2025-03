Brigantaggio, Avigliano sabato 22 marzo ospita la presentazione del nuovo libro di Angelo Lacerenza

Sabato 22 marzo, ad Avigliano, alle ore 18, presso la sala “Andrea Claps” della S.O.M.S., si terrà la presentazione del nuovo libro di Angelo Lacerenza, dal titolo “Il brigantaggio meridionale dopo l’Unità d’Italia: tra storiografia, identizzazione e mitizzazione”. L’opera nasce da diverse riflessioni sviluppate dall’autore durante la realizzazione della tesi di laurea magistrale in metodologia della ricerca storica, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, momento in cui lo stesso ha sviluppato un certo interesse per l’uso pubblico e politico della storia risorgimentale del nostro Paese, con particolare attenzione al fenomeno del brigantaggio post-unitario. Il libro, infatti, si basa sul mito del brigantaggio e sul pensiero neoborbonico. L’autore analizza come miti, post-verità e false notizie sul brigantaggio, costruiti o costruite ad hoc da certe correnti culturali o politiche, siano riuscite a influenzare le memorie collettive e a diventare oggetto comune nell’immaginario politico e sociale del Mezzogiorno contemporaneo. Non per ultimo, il volume, è anche un elaborato – come ha sottolineato Lacerenza – che mira ad offrire una mappatura sulle procedure che hanno consentito, nel nostro tempo presente, al fenomeno brigantesco di trasformarsi a tutti gli effetti in un prodotto commerciale, da impiegare ripetutamente per soddisfare determinate logiche di mercato o di marketing territoriale. Alla presentazione saranno presenti, per i rispettivi saluti istituzionali, Carlo Onorato presidente Unitre sede di Avigliano, Donato Paolo Salvatore, presidente S.O.M.S. di Avigliano, Antonio Bochicchio, consigliere Regionale della Basilicata, Giuseppe Mecca, sindaco di Avigliano e Angela Maria Salvatore, assessore alla cultura del comune di Avigliano. In qualità di relatore, invece, sarà presente Franco Sabia, storico e già direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza.