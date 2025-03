“Marchi di qualità”, domani in Senato la cerimonia che premierà cinque associazioni della Basilicata

Si svolgerà mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 11 a Roma presso la sala Zuccari, Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica Italiana la cerimonia di consegna dei marchi di qualità di Ente Pro Loco Italiane per gli eventi delle Pro Loco che ogni anno la rete associativa di Terzo Settore Epli assegna alle manifestazioni dai forti contenuti storici e culturali. Quest’anno per la Basilicata a ricevere il prestigioso riconoscimento nazionale sono la Pro Loco Melfi “Federico II” con il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza per la “Sagra della Varola”, l’Associazione Venosa Città della Cultura con il “Festival del Gusto” con il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza, il Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix di Pisticci con la rievocazione storica “la Taccariata” e la Pro Loco Rivello con la rievocazione storica “Restituta Libertas” che entrano a far parte della Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici e l’Associazione Al Parco con “il Carnevale di Satriano – La Foresta che cammina” con il marchio Carnevali Autentici.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea “siamo particolarmente onorati che molti eventi lucani riceveranno i marchi di qualità Epli. Si tratta di un riconoscimento nazionale importante che premia i tanti sacrifici che i Presidenti ed i volontari insieme alle amministrazioni comunali compiono per mantenere vive le tradizioni locali e valorizzare il patrimonio culturale intangibile lucano su cui bene sta facendo la Regione Basilicata ad investire importanti risorse economiche perché rappresenta una straordinaria attività di animazione territoriale e valorizzazione culturale in grado di generare economie sui territori ed attrarre flussi turistici nelle comunità lucane specie delle aree interne”. Alla cerimonia su iniziativa della Senatrice Vita Maria Nocco che vedrà coinvolti la Senatrice Cinzia Pellegrino, gli Onorevoli Gianluca Caramanna e Pino Bicchielli insieme alla Segretaria del Ministero del Turismo dottoressa Barbara Casagrande, parteciperanno il Presidente della Pro Loco Melfi Marco Bonacaro insieme al Sindaco di Melfi Giuseppe Maglione, il Presidente dell’Associazione Venosa Città della Cultura Felice Lovaglio Manzi con il Sindaco di Venosa Francesco Mollica, il Presidente del Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix Francesco Iannuzziello con il Sindaco di Pisticci Domenico Albano e il Presidente della Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza, la Presidente della Pro Loco Rivello Carmela Florenzano con il Sindaco di Rivello Altieri Francesco e il Presidente dell’Associazione Al Parco Massimo Cavallo con il Sindaco di Satriano di Lucania Umberto Vita e il Presidente della Pro Loco Satriano di Lucania Pietro Marino.

“L’evento, patrocinato anche dal SIRIP, Sindacato Italiano Rappresentante di Interessi Parlamentari di cui mi onoro essere Consigliere Nazionale, vuole riconoscere gli enormi sforzi che le Pro Loco svolgono nel territorio per preservare le tradizioni popolari e al contempo esaltare ogni peculiarità. La presenza dei Sindaci, che accompagneranno i Presidenti degli Enti premiati, è espressione di condivisione e di lungimiranza nei rapporti tra Enti Pubblici e mondo del terzo Settore. Sarà un momento in cui anche gli illustri rappresentanti Istituzionali potranno carpire l’importanza del sistema Pro Loco per la straordinaria capacità di creare anche opportunità economiche nei fragili tessuti economici dei territori interni” il commento del Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali del Senato della Reppublica: https://webtv.senato.it e sul canale youtube: https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano dalle ore 11 del 19 Marzo 2025.