Truffatori nel Potentino, in due arrestati oggi dai Carabinieri

Due truffatori provenienti dalla Campania sono stati arrestati oggi dai Carabinieri nel Potentino, dopo aver messo a segno l’ennesima truffa. Il tutto è successo oggi a Francavilla sul Sinni dove i due – come riporta la testata giornalista on line Siritide.it – sono riusciti a truffare un’anziana donna di 84 anni con la scusa del falso parente bisognoso di soldi per un problema. Diverse le telefonate fatte dai truffatori, fino a quando la signora ci è cascata. I due sono riusciti a farsi consegnare 500 euro in contanti e gioielli. Avuta la segnalazione dei truffatori in giro, i Carabinieri hanno praticamente chiuso il territorio e messo in atto diversi posti di controllo. Fino alla individuazione dei due, un 20enne di Benevento e un 25enne di Nola.

L’operazione a cura del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Senise. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla donna. Dopo alcune ore in Caserma, il magistrato di turno ha disposto per i due truffatori l’arresto e il trasferimento in Carcere a Potenza.

redazione