Bonus bollette, ecco la guida per ottenere il beneficio. I consigli e le indicazioni di Assium Basilicata

Il Delegato Regionale ASSIUM per la Basilicata, Vito Palladino, comunica che il Governo ha approvato per il 2025 un “Bonus Bollette” rafforzato per supportare ulteriormente le famiglie italiane nel contrastare l’aumento dei costi energetici. Questo nuovo bonus si aggiunge al Bonus Sociale già attivo, ampliando così il sostegno a favore delle famiglie in maggiore difficoltà economica.

Chi può beneficiare del Bonus Bollette 2025?

Le Famiglie con ISEE fino a 9.530 euro riceveranno un bonus fino a 400 euro;

Le Famiglie numerose (da 4 figli a carico) con ISEE fino a 20.000 riceveranno bonus di 200€

Grazie al Decreto approvato dal Governo il 28 febbraio 2025 per il primo trimestre 2025il limite ISEE sale a 25.000€. È importante sottolineare che il bonus è applicabile solo se il contratto di fornitura è intestato direttamente al beneficiario, non quindi al proprietario dell’immobile in caso di affitto.

Come ottenere il Bonus Bollette 2025?

Per accedere al bonus, è necessario seguire questi passaggi:​

Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): questo documento permette di ottenere l’attestazione ISEE aggiornata. La DSU può essere presentata online sul sito dell’INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF); Verifica automatica dei requisiti: una volta ottenuta l’attestazione ISEE, l’INPS invierà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che verificherà automaticamente il diritto al bonus.​ Erogazione del bonus in bolletta: se i requisiti sono soddisfatti, il bonus verrà applicato automaticamente come sconto nelle bollette dell’energia elettrica e/o del gas.​

Tempistiche di erogazione

Il bonus viene riconosciuto dopo circa 3-4 mesi dalla data di attestazione ISEE. Questo intervallo è dovuto alle varie fasi del processo necessarie per verificare il diritto all’agevolazione e alla successiva erogazione del bonus, in quanto va considerato che dopo aver presentato la DSU, l’INPS invierà al SII la dichiarazione per le opportune verifiche e successivamente il SII trasmetterà il dato al Fornitore, che poi provvederà ad erogare il bonus direttamente nelle bollette dei mesi successivi.

Vito Palladino, Delegato Regionale ASSIUM Basilicata, sottolinea: “È fondamentale che le famiglie lucane conoscano e utilizzino queste opportunità per alleviare il peso delle bollette visto il delicato momento dovuto all’incertezza internazionale che continua a far si che i prezzi di mercato restino su soglie elevate. Invitiamo tutti i cittadini aventi diritto a presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al più presto, così da beneficiare delle agevolazioni previste”.​

Contatti per ulteriori informazioni ufficiali:

ARERA : numero verde 800.166.654

INPS: numero verde 803.164

ASSIUM Basilicata rimane a disposizione per supportare i cittadini nella comprensione e nell’accesso alle agevolazioni previste dal Bonus Bollette 2025 e si impegna a tutelare i consumatori da eventuali irregolarità e a fornire supporto gratuito per la verifica delle bollette e per la contestazione di eventuali conguagli non dovuti. Per assistenza gratuita sulle bollette e per contestare eventuali addebiti ingiustificati, è possibile contattare i numeri 327 060 6799 | 0971.1746521 | 0835.1700051, o recarsi presso la sede di via della Tecnica, 18, a Potenza.