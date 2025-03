Elia Errichetti, il giovanissimo lucano che continua a ricevere importanti riconoscimenti. A 12 anni la sfilata a Milan per “Mister Italia Kids”

Continua a far parlare di sé e a incassare bei riconoscimenti il giovanissimo Elia Errichetti, di Ruoti. Mentre lo scors anno – a luglio 2024, dopo il riconoscimento anche nel 2023 – è stato premiato come il “Bambino più bello della Basilicata”, nell’ambito della finale regionale che si è svolta a Cassano delle Murge in provincia di Bari, in queste ultime settimane ha partecipato a tante iniziative nazionali e ottenuto diversi riconoscimenti.

In ultimo, ha partecipato a un evento collaterale organizzato nell’ambito di Milano Fashion Week. Il giovane Elia, qualche giorno fa, ha indossato un vestito blu con giacca brillantinata, a firma di Carlo Pignatelli (grazie al supporto di Giusy e Valentina di Marachelle, Potenza). In questo evento, Elia è arrivato come finalista nazionale di “Mister Italia Kids” e si è emozionato davanti a un numeroso pubblico, affiancato dai suoi genitori che sono sempre con lui, mamma Melina e papà Gerardo, che stanno cercando di far esaudire il sogno di Elia, quello di fare il modello e sfilare. Basti pensare – come raccontano i genitori contattati da Melandro News – che sin dai primi passi sfilava dentro casa, indossando una mini cravatta e vestire elegante. Oggi, 12 anni, la strada sembra essere dalla sua parte, grazie a importanti esperienze avute in molte città, tra cui Roma, Catania, Caserta, Matera, Milano.

In passato anche un terzo posto come “Bambino più bello del mondo, con il premio ricevuto da una qualificata giuria composta, tra gli altri, da Valeria Marini, Beppe Convertini e Mercedes Henger.

Elia ci tiene a ringraziare il suo staff che lo segue, l’Astro Agenzy, “persone meravigliose e fantastiche dove ti fanno sentire sempre a casa. Grazie per le emozioni che mi regalate”, ha sottolineato. Elia non è solo sfilate e concorsi. Segue le attività parrocchiali, il catechismo e partecipa alle messe, a Baragiano.

Il suo sogno è quello di fare il modello e sfilare. Per ora, è riuscito a Milano in una importante iniziativa. Che sia di buon auspicio per continuare a emozionarsi ed esaudire i suoi sogni.

In bocca al lupo Elia!

Claudio Buono