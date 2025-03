Potentino, dopo i Daspo in Prima Categoria nella gara di ritorno le due tifoserie dimostrano rispetto e condannano quanto accaduto all’andata

I Daspo non fermano il rispetto tra tifoserie e il bel calcio. A Palazzo San Gervasio, dura condanna per gli episodi dell’andata in casa del Genzano

Clima sereno tra tifoserie nella partita del girone di ritorno tra ‘Virtus Genzano’ e ‘Moving on the Green Palazzo San Gervasio’ che nella 21° giornata del girone A di Prima categoria hanno visto le due squadre di calcio dilettantistico affrontarsi in una bella gara finita in parità (articolo di Melandro News dello scorso 1 marzo disponibile cliccando qui)

La partita si è svolta sotto la stretta sorveglianza ed il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine a seguito dei fatti accaduti nell’incontro di andata, culminato con un litigio dovuto ad animi esagitati tra sei sostenitori e per i quali, se pur dopo cinque mesi ed alla vigilia dell’incontro del 9 marzo, sono stati emessi altrettanti Daspo con divieto per i destinatari (tutti tra 18 e 26 anni) di recarsi presso gli stadi per un anno. Un provvedimento che è stato compreso nella sua valenza ed ha fatto riflettere i sei giovani sull’inopportunità di quei comportamenti.

A stigmatizzare gli eventi di ottobre, i due Presidenti delle squadre, Carlo Claps per la Virtus Genzano e Donato Buono per il Palazzo San Gervasio che assieme ai due allenatori Tommaso Terranova e Enzo Scilimato, nel pre-partita si sono scambiati doni in segno di consolidata solidarietà ed amicizia oltre ad un abbraccio a rafforzare l’ambizione di tutti, tifoserie comprese: fare dello sport una bandiera sotto cui far prevalere lo spirito sportivo ed educativo e fare di ogni domenica un momento di divertimento per tutti senza imbattersi più in episodi che gettano ombre sui sani principi che il calcio vuole dettare.

Entrambe le squadre sono impegnate, fino a fine campionato, nel raggiungimento dei propri obbiettivi: la ‘Virtus Genzano’, imbattuta ormai da tempo, è ad un passo dalla promozione alla serie superiore e ha solo rimandato la matematica certezza di successo. Se ne riparlerà domenica prossima con l’Atella, quarta in classifica.

Sta messo bene anche il ‘Moving on the Green Palazzo San Gervasio’ che al quinto posto con quaranta punti lotta per i ‘Play Off’.

Lo sport non può certamente essere messo in discussione da sporadici episodi che non appartengono alla consuetudine delle due tifoserie, motivo per cui entrambi i presidenti unanimamente hanno affermato la condanna, con un gesto d’amicizia e rispetto, di episodi incresciosi che hanno inizialmente destabilizzato la serenità delle società e delle tifoserie stesse.

“Settimanalmente gli allenatori, i dirigenti ed i tifosi tutti, fanno sempre del loro meglio- hanno aggiunto Claps e Buono- per trascorrere una serena giornata di sport con l’intento di sensibilizzare tutti a vivere le gare sportivamente, garantendo un sostegno ed un tifo caloroso e sano che abbia come unico scopo quello di dare una marcia in più ai propri atleti nel segno del rispetto”. Lo scambio di doni e gli abbracci che si sono visti nel pre gara hanno rappresentato- così come infine dichiarato i Presidenti delle due squadre “un messaggio forte e chiaro di condivisione e cultura sportiva, rivolto anche ai supporter: si tifa per e non contro, rispettando l’avversario e chi dirige la partita, applaudendo in ogni circostanza e facendo in modo che si favorisca anche l’avvicinamento dei nuclei familiari alle partite di calcio, la cui vera ‘mission’ è l’aggregazione delle comunità”.