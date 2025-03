‘Mai più sola’, domani a Picerno l’inaugurazione dello Sportello di Ascolto dell’Ambito Territoriale del Marmo Platano Melandro

Si chiamerà ‘Mai più sola’, lo Sportello di Ascolto che l’Amministrazione Comunale di Picerno, capofila dell’ATS Marmo Platano Melandro, inaugura sabato 8 marzo, alle ore 19.00, in una data simbolica, per lanciare un segnale forte nella certezza che il cambiamento è difficile ma tutt’altro che impossibile. L’evento sarà preceduto alle ore 17.30 dal Convegno sulla Violenza di Genere, organizzato presso la sala Consiliare in Piazza Plebiscito, che vedrà esperti ed amministratori confrontarsi su un fenomeno che esiste da sempre, che non ha passaporto e attraversa tutte le civiltà e tutti i tempi, costituendo un problema “per le donne”, non “delle donne” e che ha forti ripercussioni su tutto il tessuto sociale.

L’obiettivo è quello di stimolare una capacità critica, pur nella consapevolezza che la legislazione vigente pur evoluta e caratterizzata da una serie di strumenti di intervento preventivi e repressivi, spesso fa molta fatica nella sua applicazione concreta a superare la persistenza di comportamenti conseguenti ad una cultura di sopraffazione di genere tramandata nei secoli. Trova quindi concreta realizzazione quanto emerso nel tavoli di coordinamento regionale dello scorso 30 gennaio 2024, allorchè la Regione Basilicata, Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Sistemi di Welfare- avviò un dibattito con gli Ambiti per la programmazione e il coordinamento delle attività finanziate attraverso il Fondo Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo l’istituzione nel territorio della regione di 9 Sportelli di Ascolto, uno per ogni Ambito. Lo Sportello è una struttura definita “di bassa soglia”, un primo approccio dunque, un presidio sul territorio, un supporto sociale per l’ascolto e l’orientamento nonché valutazione delle problematiche, per poi indirizzare, laddove ve ne sia la necessità, verso altre strutture in regione quali i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio.

Da quell’incontro emerse la volontà dell’Amministrazione, successivamente ratificata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito, di attivare il servizio, allo scopo di intercettare e contrastare situazioni diffuse e spesso silenti. Lo Sportello, che è stato affidato alla Cooperativa Sociale ETS Borgo Albergo, prevede attività di ascolto, accoglienza, orientamento, accoglienza telefonica diretta; colloqui su appuntamento, ascolto telefonico o in sede, finalizzato all’individuazione dei bisogni e a fornire le informazioni di prima necessità per donne che subiscono violenza o vivono situazioni di disagio, attività di sostegno, assistenza e aiuto psicosociale, consulenza legale, tutela e protezione; attività divulgative (brochure, campagne informative, produzione di contenuti multimediali, organizzazione di eventi e promozioni), orientamento legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l’accesso al patrocinio gratuito in tutte le fasi del processo penale e civile secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della L. n.119/2013.

Lo Sportello d’Ascolto sarà accessibile presso la sede dell’ex Comune in Viale Giacinto Albini, operativo il martedì dalle 15.00 alle 19.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per contattare lo sportello è possibile chiamare il numero 351 3075515, disponibile anche su WhatsApp, per un supporto rapido e discreto.