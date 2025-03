Domani 8 marzo su Rai 1 un servizio dedicato al CeSAM di Potenza con “Ragazzi Fuori”

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 10, all’interno della trasmissione Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, andrà in onda un servizio speciale interamente girato all’interno del CeSAM – Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee. Il servizio fa parte del format “Ragazzi Fuori”, un progetto televisivo che racconta il mondo giovanile attraverso le loro passioni, i loro spazi e le attività che scelgono per esprimersi e crescere.

La puntata metterà al centro i ragazzi che frequentano il CeSAM, dando loro voce per raccontare come vivono il loro tempo libero, cosa significa far parte di un ambiente creativo e quale ruolo hanno l’arte, la musica, il cinema, il teatro, il fumetto e il gaming nelle loro vite.

Il format “Ragazzi Fuori”: un viaggio nelle passioni giovanili

Condotto da Stefano Pieri, in arte Psicologo della strada, e con la regia di Andrea Rispoli, Ragazzi Fuori esplora le esperienze di giovani studenti fuori dal contesto scolastico, raccontando come le passioni e gli interessi extra-scolastici possano contribuire alla loro crescita personale, emotiva e sociale.

Le riprese effettuate all’interno del CeSAM hanno permesso di mostrare un luogo unico in Basilicata, uno spazio in cui i ragazzi possono sperimentare, apprendere e creare attraverso discipline diverse. Durante il servizio, Stefano Pieri ha intervistato direttamente i ragazzi, raccogliendo le loro esperienze e le emozioni legate alla partecipazione alle attività del centro.

Il CeSAM: un laboratorio di espressione giovanile

Il Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee è un hub culturale e creativo, diretto da Marcello Foti, direttore artistico e direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia, che offre ai giovani l’opportunità di sviluppare le proprie passioni in un ambiente inclusivo e stimolante. Qui operano alcune delle realtà artistiche e culturali più innovative della regione, tra cui:

Nerdworks, che diffonde la cultura nerd attraverso eventi dedicati al fumetto, al gaming e alle nuove forme di narrazione interattiva.

Gommalacca Teatro, che utilizza il teatro come strumento di racconto del territorio e di attivazione sociale con progetti come PotenzaSilentPlay.

Boom! Associazione Musicale, che forma giovani musicisti e contribuisce alla crescita della scena musicale locale.

Fondue – Spazio all’Arte, un punto di riferimento per la danza e le arti performative, con workshop di primo livello e collaborazioni internazionali.

Basilicata Creativa, il cluster delle industrie culturali e creative della regione, impegnato nella valorizzazione del talento e dell’innovazione artistica.

Stoà Teatro e Bds, produzioni e distribuzione teatrali.

Formazione Cinema, con Giancarlo Giannini presidente del comitato tecnico scientifico, unitamente alle collaborazioni con Anica Accademy, Anac Associazione nazionale autori cinematografici e Università degli Studi della Basilicata.

Un racconto autentico dei giovani di oggi

Nel corso del servizio, i ragazzi protagonisti del CeSAM parleranno delle loro esperienze, spiegando come la partecipazione a laboratori creativi, spettacoli, sessioni di gaming e attività artistiche abbia contribuito alla loro crescita personale e al loro modo di vedere il futuro.

“Nelle mie interviste – spiega Stefano Pieri – cerco di portare alla luce il mondo interiore dei giovani, i loro sogni, le loro emozioni e il loro rapporto con la società. Entrare in uno spazio come il CeSAM significa scoprire un luogo in cui i ragazzi possono esprimersi liberamente e costruire il proprio percorso di vita attraverso la creatività.”

Appuntamento su Rai 1

L’episodio di Ragazzi Fuori dedicato ai ragazzi del CeSAM andrà in onda sabato 8 marzo alle ore 10 su Rai 1, all’interno di Uno Mattina in Famiglia, condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.