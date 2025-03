Ladri nel Potentino, l’assedio continua. In serata furti a Satriano di Lucania

Continuano a operare i ladri su tutto il territorio del Potentino. Dopo gli episodi di ieri sera a Vietri di Potenza, questa sera i colpi sono stati messi a segno a Satriano di Lucania. Almeno due gli episodi registrati.

Il primo episodio in via San Eustachio verso le ore 20 senza successo, perché i ladri appena hanno rotto la finestra si è attivato l’allarme e sono scappati via dal fiume verso il depuratore nei pressi di località Villa San Giovanni. Dopo una mezzora in via San Martino hanno fatto visita a un’altra abitazione, con la figlia dei proprietari dentro, che è uscita fuori casa a cercare aiuto. E da lì è scattato l’allarme nella comunità che si è mobilizzata oltre ai Carabinieri.

Decine i cittadini che sono scesi in strada per provare a presidiare sul territorio e nelle aree di residenza per evitare ulteriori episodi.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Potenza e della Stazione di Satriano di Lucania. Diversi i posti di blocco sia sulla Provinciale Isca-Pantanelle che in altre zone del territorio.

Nelle vicinanze del territorio Potentino, i ladri in serata hanno colpito anche a Polla e Sala Consilina.

Indagano i Carabinieri.

Claudio Buono