Ladri in azione a Vietri di Potenza. Presa di mira contrada Malde

Ladri in azione in serata a Vietri di Potenza. Anche il territorio vietrese colpito da una banda che ha fatto sentire in serata la sua presenza dopo mesi di silenzio e senza furti e tentativi registrati. I ladri, verso le ore 19, hanno agito in contrada Malde, zona di campagna situata a soli due chilometri dal centro abitato. I ladri hanno messo una scala sul retro di una abitazione e sono riusciti a salire al piano superiore. All’interno c’era un’anziana coppia, al piano di sotto, mentre sopra i malviventi hanno messo tutto a soqquadro. Ma i loro intenti sono stati bloccati da alcuni familiari che sono giunti sul posto e hanno sentito alcuni rumori. Così in modo precipitoso si sono dati alla fuga nei terreni, facendo perdere ogni traccia. Subito dopo anche un’altra abitazione situata a poche decine di metri è stata oggetto della visita dei ladri. Qui i malviventi hanno piegato un palo con un faro che illuminava l’ingresso della casa e dopo aver rotto una finestra sono entrati dentro. All’interno hanno messo tutto a soqquadro, ma non hanno asportato nulla. Anche qui, subito dopo sono arrivati i proprietari.

Non è escluso che i ladri abbiano fatto irruzione in altre abitazioni di campagna della zona.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, guidati dal Comandante Daiana Conte, che hanno fatto i rilievi del caso e raccolto le denunce.

Avviate le indagini per provare a risalire alla banda di ladri. Non è escluso che i militari si avvarranno della visione delle telecamere di sorveglianza del Comune, situate in più aree e in ogni ingresso sul territorio vietrese.

Sul posto anche tanti cittadini che hanno provato a controllare l’area per bloccare la fuga dei malviventi. Nessuna auto sospetta è stata notata in zona.

Claudio Buono