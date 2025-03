Furti nel Potentino. Ladri scoperti dai Carabinieri costretti alla fuga danno il via all’inseguimento

Notti di intenso lavoro per gli uomini dell’Arma impegnati in una lotta senza quartiere per porre un argine alla delittuosità contro il patrimonio ed assicurare a tutta la comunità sempre maggior sicurezza.

A Marsico Nuovo, ieri sera, la segnalazione al 112 pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Viggiano ha permesso ai militari della Radiomobile di intervenire tempestivamente presso un’abitazione privata mentre un malvivente cercava di introdursi all’interno con il chiaro intento di commettere un furto.

Al ladro e al complice che lo attendeva in macchina con il motore acceso non è toccato altro che desistere dai loro intenti e darsi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino a quando i malviventi, oramai alle strette, non riuscendo a seminare la gazzella dell’Arma, hanno deciso di avventurarsi a fari spenti in fondi agricoli facendo perdere le loro tracce con la complicità della notte.

Non conosceranno soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti e rinforzati con un numero sempre crescente di uomini e mezzi, puntualizza il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L’Arma raccomanda sempre a tutti i cittadini di collaborare con le Forze dell’Ordine segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi presenti sul territorio. Collaborazione che, come in questo caso, si rivela un elemento cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto quotidianamente messa in campo, in maniera sinergica, da tutte le Forze dell’Ordine.