Serie C, Potenza-Cavese e Picerno-Cerignola classificate con alti profili di rischio. Vietata la trasferta ai tifosi campani e pugliesi

Si disputeranno, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo prossimi, rispettivamente allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza ed al “Donato Curcio” di Picerno (PZ), le partite di calcio “Potenza-Cavese” e “Picerno-Cerignola”, valevoli per il campionato di Serie C. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 8 del 26 febbraio scorso, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza i due incontri di calcio.

In particolare, la partita “Potenza-Cavese” risulta caratterizzata da profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie sfociata anche in gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, in occasione dell’incontro disputatosi a Potenza il 7 gennaio 2018, i tifosi locali tesero un agguato a quelli della Cavese, da cui scaturirono violenti scontri. Analoghe turbative si verificarono nelle circostanze di incontro successive, sia a Cava dei Tirreni che a Potenza. L’acredine mai sopita è resa ancoro più forte da gemellaggi e rivalità delle frange ultras con altre tifoserie. La gara d’andata dell’attuale campionato è stata disputata in assenza della tifoseria ospite.

Quanto alla partita “Picerno-Cerignola”, è stata posta all’attenzione in ragione dell’acerrima rivalità calcistica tra le tifoserie del Potenza (il comune di Picerno dista circa 15 km da quello di Potenza) e del Cerignola, sfociata in passato in disordini e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già in occasione dell’incontro “Sorrento-Cerignola” disputatosi il 9 settembre 2023 presso lo stadio Viviani di Potenza, i tifosi cerignolani avevano premeditato aggressioni nei confronti di eventuali supporter potentini. Questi ultimi, a loro volta, raggiunsero l’impianto sportivo proprio con l’intenzione di entrare in contatto con i sostenitori pugliesi, tentativo sventato solo dall’intervento delle Forze dell’Ordine impiegate in servizio di ordine pubblico.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ritenendo altamente probabile che in occasione delle due gare in argomento possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato i provvedimenti con i quali, in vista delle partite di calcio “Potenza-Cavese” di sabato 8 marzo prossimo e “Picerno-Cerignola” di domenica 9 marzo prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti rispettivamente nella provincia di Salerno ed in quella di Foggia.