‘Lucania Paranoica’, è uscito il nuovo singolo del producer lucano Mattone su Mattone

Mattone su Mattone, nome d’arte del produttore musicale Arcangelo Cortese, presenta il suo nuovo singolo: “Lucania Paranoica”. Il brano esplora le contraddizioni sociali ed economiche della Basilicata, sua terra d’origine, come sempre con un mix di suoni moderni e tradizionali

Il testo, scritto e interpretato da Giuseppe Novellino, in arte Montecarlo, affronta senza giri di parole le difficoltà della regione, come la mancanza di infrastrutture, l’emigrazione, le politiche locali incomplete e la condizione economica precaria. Il brano critica sarcasticamente una classe politica distante dalle necessità della gente e un sistema che sembra incapace di evolversi. L’ironia si unisce alla denuncia, evidenziando anche le contraddizioni interne, come la lucanità che, pur legata alle tradizioni, resta prigioniera del passato. La solitudine, l’abbandono, la voglia di fuga e il rimpianto per una terra che potrebbe essere molto di più sono espressi con un sound che mescola trap, rap, urban e folklore. Mattone su Mattone crea un ponte sonoro tra le radici musicali del Sud Italia e la musica contemporanea. Nel pezzo, la figura di San Gerardo, patrono della Basilicata, diventa simbolo di speranza, in un cammino di sofferenza che, nonostante le ingiustizie, lascia spazio al desiderio di redenzione e alla bellezza della terra lucana.

Arcangelo Cortese, conosciuto con il nome d’arte Mattone su Mattone, è un musicista e produttore originario di Tricarico. Dal 2011 al 2018, ha fatto parte della scuola del Maestro Antonio Infantino, suonando il cubba cubba e le percussioni. Questa esperienza gli ha permesso di esibirsi in festival di rilevanza internazionale. Dal 2018, collabora con AgoTrance, proseguendo e approfondendo il concetto di poliritmia e istinto ritmico, esplorando la musica come linguaggio universale che supera le barriere culturali e geografiche. La sua musica è influenzata dalle radici lucane, con l’obiettivo di reinterpretare il patrimonio musicale della sua terra in chiave moderna. Molti dei suoi brani, scritti e cantati da giovani talenti con cui collabora, trattano con sarcasmo la vita quotidiana dei piccoli centri della Basilicata. Si occupa personalmente di ogni fase della produzione musicale, dal songwriting al mixaggio e mastering.

Nel 2024 ha vinto la categoria “Producer” alla terza edizione del LookUP! Dj & Producers Kontest, tenutosi al Barrios Live di Milano. Inoltre, è stato selezionato per una residenza artistica organizzata dall’Associazione Terra Amara di Rionero in Vulture, che gli ha permesso di collaborare con artisti provenienti da tutto il mondo.