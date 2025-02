“Le Notti Bianche”, tratto dal romanzo di Fëdor Dostoevskij, in scena domenica 23 febbraio a Sasso di Castalda

Domenica 23 febbraio presso la Sala Michele Rotundo del Palazzo De Luca di Sasso di Castalda in doppia replica ore 18:00 primo turno e ore 21:00 secondo turno, andrà in scena lo spettacolo “Le Notti Bianche” tratto dal romanzo di Fëdor Dostoevskij, nell’adattamento di Elena Patacchini, ideazione e regia Stefano Cordella, interpretato da Alma Poli e Diego Finazzi e prodotto da Manifatture Tetrali Milanesi.

Le notti bianche un classico di Dostoevskij, continua ad emozionare il pubblico con la sua storia di amore e solitudine. Lo spettacolo ha avuto grande successo sin dal debutto milanese al Teatro Litta per poi proseguire con una tournée teatrale che toccherà la Galleria Toledo di Napoli, il Teatro di Novoli (LE), fino ad arrivare alla Sala Michele Rotundo di Sasso di Castalda all’interno della Rassegna di grande successo Oltre Finisterre, infine per proseguire con altre date in Piemonte, Lombardia ecc…

Il celebre racconto di Fëdor Dostoevskij, che ha ispirato molteplici adattamenti teatrali e cinematografici, è un viaggio nell’animo umano, nel desiderio, nella solitudine e nelle possibilità di redenzione attraverso l’amore. Nel racconto, un giovane uomo vive una serie di notti insonni durante le quali si intrecciano sogno e realtà, e incontra una donna, Nastas’ja, con cui condivide il suo tormentato desiderio d’amore, ma anche la paura di affrontare la verità.

Portare in scena Le notti bianche offre una straordinaria opportunità per esplorare temi universali come la solitudine esistenziale, la fragilità dell’animo umano e il sogno dell’amore perfetto.

Lo spettacolo è costruito sullo scheletro drammaturgico e tematico del racconto di Dostoevsky per poi prendere un respiro più contemporaneo nel linguaggio e in alcuni riferimenti. Lo spazio scenico ha pochi elementi essenziali che mettono gli attori nella condizione di lavorare principalmente sulla relazione, sul bisogno estremo che hanno i personaggi di essere visti e riconosciuti. E’ l’incontro imprevisto tra due esseri umani che hanno sperimentato sulla propria pelle la vera solitudine e ora hanno forse una possibilità di rinascita, aiutandosi reciprocamente.

Notti Bianche è uno spettacolo che vuole esplorare i delicati disequilibri dell’intimità con disperata e violenta tenerezza. Le luci e la musica, suonata live dagli attori con una tastiera elettronica, avranno un ruolo molto importante nel raccontare il rapporto tra sogno e realtà, che in questo testo vede un ribaltamento di segno: la difficoltà di stare nel presente è il grande tema dei protagonisti, i quali, per sopravvivere, si rifugiano nei sogni e nell’ immaginazione fino alle estreme conseguenze.

Il Sognatore e Nasten’ka vivranno insieme quattro notti che cambieranno per sempre le loro vite, in un viaggio intimo e poetico alla disperata ricerca di almeno un’istante di autentica felicità.

“Un intero attimo di beatitudine… E’ forse poco nella vita di un uomo?

Gli organizzatori della Rassegna “OLTRE FINISTERRE – Teatro ai Confini del Mondo”, ideata e realizzata da Gianmarco Pepe, Domenico Gaito e Rosanna Corleto con il sostegno del Comune di Sasso di Castalda, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri ed in collaborazione con la Pro Loco il Nibbio e la Compagnia Artigianale Enza Corleto., sempre attenti a inserire in cartellone giovani compagnie di talento, sono lieti di portare sulle tavole della Sala Rotundo uno spettacolo che emozionerà non poco il suo pubblico con una struggente e tenera storia d’amore tratto dal capolavoro letterario di Fëdor Dostoevskij risultato il “libro più venduto tra i classici nel 2024 tra i ventenni”.

La stagione OLTRE FINISTERRE conferma il grande successo di pubblico con un Cartellone non consueto e di ampio respiro che abbraccia vari generi e consolidando Sasso di Castalda sempre più come realtà teatrale attiva.

Inoltre, mentre i genitori si godono lo spettacolo durante la replica del turno delle ore 18:00 i bimbi hanno la possibilità di partecipare al laboratorio creativo attivo all’interno della Biblioteca Comunale Don Giuseppe De Luca posto al Primo Piano del Palazzo De Luca.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 320 4691052. Visita i nostri canali social di Facebook e Instagram @oltrefinisterre.