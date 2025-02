Serie C, per Picerno-Taranto il Prefetto di Potenza emette divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto

Si disputerà, nella giornata di venerdì 21 febbraio prossimo, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, la partita di calcio “Picerno-Taranto”, valevole per il campionato di Serie C. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 7 del 19 febbraio 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza l’incontro di calcio “Picerno-Taranto” in quanto connotato da profili di rischio connessi alle turbative accadute in occasione degli incontri disputati a Potenza dal Taranto nella corrente stagione, “Potenza-Taranto” del 31 ottobre 2024 e “Sorrento-Taranto” dell’8 febbraio scorso, che, oltre ad aver alimentato una forte acredine con i tifosi locali ha messo a repentaglio l’incolumità degli atleti e degli altri spettatori. Nell’occorso, il lancio di bombe carta ha causato spavento e danni anche al terreno di gioco.

In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, atteso lo stato di fibrillazione degli ultras tarantini per i cattivi risultati sportivi e la pericolosità evidenziata, ritenendo altamente probabile che in occasione dell’incontro in parola possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Picerno-Taranto” di venerdì 21 febbraio prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto.