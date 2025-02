Dal Dipartimento di Ingegneria dell’Unibas una ricerca per “scoprire” a priori gli effetti dei terremoti sulle strutture

Pubblicata negli atti del 43/o National Conference del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra solida vince il premio dell’Associazione per la Geofisica Licio Cernobori (AGLC) 2025

Un modello sperimentale in grado di valutare, a priori, gli effetti delle componenti non strutturali nella valutazione del comportamento di un edificio in caso di un terremoto: è questo, in sintesi, l’obiettivo dello studio “Estimation of the fundamental period of infilled RC framed buildings at different design limit states” (Stima del periodo fondamentale di edifici in cemento armato con tamponature a diversi stati limite di progetto), realizzato dal team del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi della Basilicata, composto dal prof. Felice Carlo Ponzo e dai ricercatori Nicla Lamarucciola e Rocco Ditommaso. Lo studio originale è stato pubblicato nel 2024 sulla rivista internazionale Structures di Elsevier, e ha ottenuto un importante riconoscimento. Giovedì 13 febbraio a Bologna, nell’ambito del convegno nazionale del Gruppo nazionale di Geofisica della Terra solida, Nicla Lamarucciola ha ricevuto il premio per la categoria “Disaster risk analysis and reduction”. Il lavoro – secondo quanto scritto nella motivazione della commissione – propone “un modello physical-based per la stima del periodo fondamentale di vibrazione di strutture intelaiate in calcestruzzo armato”, con una metodologia che “tiene conto dell’altezza totale dell’edificio e del ‘drift’ di piano, parametro di riferimento nelle diverse fasi di progettazione strutturale”.

Basato su dati sperimentali, “il modello potrebbe costituire un utile ausilio nella valutazione e progettazione delle componenti non strutturali, contribuendo così a una maggiore sicurezza sismica delle costruzioni”. Uno degli aspetti distintivi della ricerca è quindi la capacità di integrare approcci teorici e numerici con una componente sperimentale avanzata, che consente di testare e perfezionare i modelli, verificandone così l’applicabilità nella realtà. La validazione sperimentale dei modelli è stata resa possibile dalla presenza nell’Università della Basilicata del “Laboratorio Prove Materiali e Strutture”, parte della Rete di Laboratori “ReLUIS”, di cui il prof. Ponzo è responsabile scientifico, che rappresenta un’infrastruttura internazionale per la validazione sperimentale delle ricerche ingegneristiche, permettendo lo studio del comportamento dei materiali e delle strutture sottoposti a sollecitazioni sismiche. L’impiego di tecnologie avanzate consente di condurre test su elementi strutturali, fornendo dati fondamentali per lo sviluppo di metodologie innovative nel campo della sicurezza e della progettazione antisismica.

La possibilità di passare dagli studi teorici alla verifica sperimentale, è “un elemento chiave – ha spiegato Ponzo – che caratterizza l’eccellenza della ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell’Unibas. Questa sinergia permette di ottenere risultati scientifici di alto livello e rappresenta un valore aggiunto per la formazione delle nuove generazioni di ingegneri. Il riconoscimento, ottenuto per la terza volta in 15 anni, è il risultato di un’attività scientifica che caratterizza profondamente la produzione accademica dell’Ateneo lucano. Le attività condotte nel Dipartimento di Ingegneria non si limitano quindi allo studio teorico di fenomeni fisici e strutturali, e grazie a questo equilibrio tra ricerca teorica, numerica e sperimentale, l’Università della Basilicata si distingue nel panorama accademico nazionale e internazionale, consolidando il ruolo di riferimento nella ricerca ingegneristica e nella prevenzione dei disastri naturali. L’Unibas – ha concluso il docente universitario – continua a investire nella ricerca e nella formazione, consapevole del ruolo cruciale che l’innovazione scientifica gioca nello sviluppo sostenibile del territorio e nella sicurezza delle infrastrutture. Questo premio rappresenta dunque non solo un riconoscimento per i ricercatori premiati, ma anche una conferma dell’importanza di un ateneo e di un Dipartimento che, con la loro eccellenza accademica, contribuiscono al miglioramento della società nel suo complesso”.