[VIDEO] Potentino, allarme furti e la gente è disperata. Ieri sera a Picerno nuovi episodi con una banda a volto coperto

“Adesso non ne possiamo più, vogliamo ritrovare la nostra tranquillità e poter vivere senza paura nelle nostre – ripetiamo – nostre abitazioni”. Sono parole disperate quelle dei picernesi che da settimane stanno subendo un vero e proprio assedio da parte di una banda – o più bande come sostiene qualcuno – di ladri, che stanno violando ormai privacy e tranquillità della comunità. Scene già viste e riviste negli anni scorsi. Ma puntualmente, i ladri tornano sul territorio e la fanno da padrona.

Quanto successo ieri sa dell’incredibile, con una banda di ladri che ha colpito ancora a Picerno, lungo Strada Statale 94 che collega il territorio picernese con Tito. Alle 18.45 hanno raggiunto, dal retro, una villetta situata lungo la strada. Hanno scavalcato un cancelletto e hanno iniziato a lavorare sull’infisso per romperlo. Scatta l’allarme, ma se ne fregano, anzi rincarano la dose. Mettono una poltroncina davanti alla porta principale creando un ostacolo, tentano di spegnere una luce svitando una lampadina (senza riuscirci). All’interno dell’abitazione non c’era nessuno. La giovane coppia era uscita da un’ora circa. Il suono dell’allarme richiama l’attenzione dei vicini, con una donna che si mette a urlare. Nonostante ciò, i ladri resistono, riescono a rompere il vetro e a entrare dentro casa, per poi fuggire dopo pochi secondi a mani vuote. Ad attenderli, quasi certamente, fuori dal cancello un auto e la fuga verso Tito sulla SS 94.

Tre i ladri. Due impegnati sull’ingresso di casa, l’altro a fare da palo. Uno di loro ha spostato anche una telecamera verso il piazzale, senza però riuscire a metterla fuori uso. Come testimonia il video che pubblichiamo in pagina.

I cittadini sono stanchi. Chiedono più controlli e maggiore presenza delle Forze dell’Ordine. Il Comando dei Carabinieri, Compagnia di Potenza, ha messo in campo un dispositivo importante di uomini e pattuglie, ma nonostante i serrati controlli e una più capillare presenza, queste bande riescono nei loro intenti e a ‘violentare’, è proprio il caso di dirlo, la privacy delle persone. Che adesso hanno paura, non vivono.

Probabilmente, tutto ciò non basta. Servono altre azioni atte a garantire la sicurezza. Bisognerebbe, forse, pensare di bloccare queste bande ben prima del loro arrivo, in punti nevralgici del territorio. Si, sappiamo che non è facile, ma bisogna farlo. “Perchè così – dicono i cittadini – non si può andare avanti. Siamo stanchi”.

Non sappiamo se questi ladri sono armati o meno. Sappiamo, però, che in paesi vicini nei giorni scorsi, nel salernitano, alcuni ladri hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco verso una abitazione. E questo preoccupa. Vestiti di nero, a volto coperto, con arnesi da scasso. Ieri sera uno di loro è arrivato con un arnese tipo ‘piede di porco’. In alcune immagini, uno dei ladri è anche a viso scoperto.

Il territorio di Picerno colpito in questo periodo da più episodi di furti e tentativi. Si parla – ma sono voci da confermare – di altri furti e tentati anche ieri sera, anche nel centro abitato. Per questo si inizia a pensare a più bande. Altri episodi sono stati registrati anche a Tito e Potenza.

La gente è stanca. “Chi di competenza – sottolineano – deve dare una risposta a questi episodi”.

Claudio Buono