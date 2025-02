L’AOR San Carlo prosegue nel programma di rafforzamento delle risorse umane. In programma l’assunzione di oltre 40 infermieri

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo sta procedendo con determinazione nell’attuazione del Piano Triennale per i Fabbisogni di risorse umane. Solo nell’ultimo mese sono stati firmati ben 35 contratti di lavoro per dirigenti medici e personale di comparto. A breve, inoltre, si avvierà l’assunzione di oltre 40 infermieri, in linea con il potenziamento previsto per il 2025, legato all’ampliamento delle attività nei vari ospedali, attingendo dalle graduatorie disponibili.

In questo modo, l’AOR risponde in modo concreto ai recenti comunicati, spesso diffusi solo tramite stampa, di alcune Organizzazioni Sindacali, che possono essere compresi solamente nel contesto dell’attuale fase elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze aziendali. Le informazioni divulgate appaiono, infatti, parziali e prive di fondamento. È emblematico il caso degli operatori autisti, alcuni dei quali si sono dissociati esplicitamente dal contenuto del comunicato sindacale. Analogamente, per quanto riguarda il settore della nefrologia e dialisi, la direzione aziendale ha illustrato la piena adeguatezza del personale infermieristico durante il tavolo prefettizio. Infine, nella questione della medicina dell’ospedale di Lagonegro è completamente trascurata la necessità normativa di integrare il personale in reparti di dimensioni contenute.

L’AOR, confermando il proprio impegno costante nel garantire ai cittadini elevati standard di assistenziali, dimostrati da analisi condotte da organismi nazionali, nel rispetto dell’efficiente gestione delle risorse, auspica una maggiore attenzione da parte delle Organizzazioni Sindacali, al fine di evitare la diffusione di informazioni distorte all’utenza e potenziali danni all’Azienda.