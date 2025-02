Safer Internet Day, la Polizia di Stato incontra gli studenti a Potenza

Ieri si è celebrato il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata far riflettere i più giovani sull’uso consapevole della rete e sensibilizzarli ad una navigazione sempre più responsabile che li renda protagonisti attivi, attenti e critici.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento ricorrente per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile; “Together for a better internet” è il titolo scelto dalla Commissione Europea per la promozione dell’appuntamento di oggi.

Nell’occasione il Dirigente della Polizia Postale di Potenza dott. Marcello Rizzuti unitamente a personale dipendente, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, ha incontrato, a Potenza, gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore “L. Da Vinci – Nitti”, “Einstein – De Lorenzo” e dell’Istituto Comprensivo “”Torraca – La Vista”.

Interessanti sono stati i contributi offerti dagli studenti, testimonianza del lavoro crescente e sinergico delle agenzie educative in ottica di prevenzione e informazione.