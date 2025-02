“Oltre Finisterre – Teatro ai Confini del Mondo”, a Sasso di Castalda entra nel vivo la rassegna teatrale nel Palazzo De Luca

Entra nel vivo la Terza Rassegna Teatrale “Oltre Finisterre – Teatro ai Confini del Mondo”, ideata e realizzata da Gianmarco Pepe, Domenico Gaito e Rosanna Corleto con il sostegno del Comune di Sasso di Castalda, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri ed in collaborazione con la Pro Loco il Nibbio e la Compagnia Artigianale Enza Corleto, per il secondo anno consecutivo svolto nella Sala Michele Rotundo posto al secondo piano del Palazzo De Luca, in doppia replica (ore 18:00 primo turno, ore 21:00 secondo turno) per ciascun spettacolo in cartellone.

Dopo l’inizio scoppiettante che ha registrato il sold out in entrambe le repliche di venerdì 17 gennaio 2025 con lo spettacolo “Il Piccolo Principe in Arte…Totò” portato in scena dai fantastici e affermati Antonio Grosso e Antonello Pascale e prodotto da 3eatro e La Bilancia, la Rassegna continua domenica 16 Febbraio con lo spettacolo vincitore al Roma Comic Off 2024 di Roma “Come un Polpo nella Chitarra” scritto da Marco Ziello con la regia di Licia Amarante e dello stesso Marco Ziello della Compagnia OnTeatro di Salerno, tragicommedia che riesce a raccontare temi duri con leggerezza ed ironia, suscitando nello spettatore risate amare e profonde riflessioni. Il cartellone si compone inoltre dal classico più venduto nel 2024 tra i ventenni “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij nello splendido e poetico adattamento di Elena Patacchini e della regia dell’ormai consolidato talento, se pur giovanissimo, Stefano Cordella che ha diretto i bravissimi attori Alma Poli e Diego Finazzi, prodotto da Manifatture Teatrali Milanesi, in scena domenica 23 Febbraio. Seguirà “L’amore ci vede doppio” prodotto da Centro Teatrale Artigiano e Readarto s.r.l., in scena Domenica 9 marzo, nuovissima commedia romantica scritta e diretta da Andrea Bizzarri che si sta ponendo sulla scena teatrale nazionale in modo dirompente ed interpretato dallo stesso Andrea insieme a Ramona Gargano e Giuseppe Abramo.

Sabato 29 marzo sarà la volta di Libero Teatro con lo spettacolo “Romeo e Giulietta song” per la regia e l’adattamento del mitico e geniale Max Mazzotta, uno spettacolo dove gli attori e musicisti Antonio Belmonte e Claudia Rizzuti racconteranno come moderni Aedi la storia d’amore più famosa del mondo. Il cartellone si chiuderà con lo spettacolo in anteprima nazionale “La banda degli onesti” dell’indimenticato Mario Scarpetta nella regia e adattamento del celebre Franco Pinelli che dopo le fatiche teatrali e televisive di Natale in casa Cupiello con Salemme dove ha interpretato la parte di zio Pasqualino, sarà affiancato sabato 5 Aprile dall’esperto e bravo Alfonso Grassi i quali porteranno in scena l’indimenticato film capolavoro sceneggiato da Age e Scarpelli e interpretato dagli immensi Totò e Peppino. Non mancheranno gli appuntamenti con la Compagnia Artigianale Enza Corleto e tanto altro ancora.

Inoltre anche quest’anno come da tradizione consolidata e vero marchio di fabbrica di Oltre Finisterre, mentre i genitori si godono lo spettacolo durante la replica del turno delle ore 18:00 i bimbi hanno la possibilità di partecipare al laboratorio creativo attivo all’interno della Biblioteca Comunale Don Giuseppe De Luca posto al Primo Piano del Palazzo De Luca e curato da Lara Corleto.

Un cartellone composto da compagnie provenienti da tutta Italia nel quale gli ideatori della Rassegna hanno cercato di dare un’idea di teatro indipendente dai circuiti canonici di distribuzione. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 320 4691052 o visitare i canali social di Facebook e Instagram @oltrefinisterre.