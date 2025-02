IN_OUT – LIBERTÀ AUMENTATA, a Potenza il 14 febbraio incontro di presentazione dei risultati del progetto della Compagnia Teatrale Petra

Venerdì 14 febbraio 2025 | dalle 9:30 alle 13:30 – Casa BCC Basilicata | P.zza Vittime sul Lavoro, 2 Potenza

L’incontro sarà fruibile anche da remoto, sulla piattaforma Zoom Per partecipare occorre registrarsi preventivamente al seguente link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/R3HwS4AVQhWsn8Y9Px2_kQ

Cosa accade quando la sperimentazione e il teatro si incontrano nel contesto carcerario? Venerdì 14 febbraio, presso Casa BCC Basilicata – Banca di Credito Cooperativo – a Potenza (dalle 9:30 alle 13:30), si terrà l’incontro di presentazione dei risultati del progetto IN_OUT. Libertà Aumentata, rassegna di teatro-danza dedicata ai detenuti e all’uso delle nuove tecnologie, a cura di Compagnia Teatrale Petra che fonde due progettualità: IN&OUT, finanziato dal Bando TOCC – Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi dei Ministeri della Cultura e dello Sviluppo Economico e Teatro oltre i Limiti, finanziato da 8×1000 dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdese, con il contributo del Fondo Etico BCC Basilicata e del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra in collaborazione con la Casa Circondariale di Potenza, in sinergia con il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata. Dalla Casa Circondariale di Potenza – dove da un decennio la Compagnia Teatrale porta il proprio linguaggio artistico – l’offerta si è ampliata ad altri istituti di pena di Puglia e Basilicata, sperimentando l’utilizzo dei media, della realtà aumentata e dei virtual tour per superare il “limite” della condizione detentiva favorendone una nuova visione: da luogo di vergogna a luogo di cultura, con l’obiettivo di sviluppare progetti culturali, di educazione e formazione. Un’occasione di cambiamento, un modo nuovo di relazionarsi per i detenuti-attori in un luogo capace di includere, promuovere e valorizzare le differenze.

«Siamo molto felici di presentare i risultati di IN_OUT – Libertà Aumentata, progetto nato dall’evoluzione di un dialogo lungo 12 anni con il sistema carcerario – dichiara Antonella Iallorenzi, direttrice artistica di Petra – in particolare con le Case Circondariali di Potenza e Matera, e recentemente estesa anche alla Puglia. Grazie al bando TOCC del Ministero della Cultura, la compagnia ha integrato il tema della transizione digitale nelle carceri, portando contenuti multimediali e visori per ampliare le possibilità di fruizione artistica per i detenuti. Il 14 febbraio, sarà possibile scoprire i risultati di questo progetto innovativo che unisce carcere, arte digitale e comunità, sia in presenza che online. IN_OUT – Libertà Aumentata segna l’inizio di un percorso che mira a rendere il digitale una parte integrante della vita culturale degli istituti penitenziari, offrendo nuove prospettive artistiche a chi vive in regime di restrizione».

L’evento vuole essere dunque un’importante occasione per condividere gli esiti del percorso laboratoriale dopo mesi intensi di lavoro, un modo per analizzare collettivamente il modello sperimentale applicato e la risposta fattiva dei partecipanti.

«Il teatro in carcere è apprendimento e coinvolgimento non solo di docenti, educatori, ma anche di tutto il personale. La relazione che si viene ad instaurare tra il regista e le persone in regime di detenzione è significativa sul piano della fiducia reciproca, del legame che si crea in un percorso condiviso – ha dichiarato il Direttore dott. Paolo Pastena – altrettanto importante è instaurare un rapporto di fiducia con la nostra amministrazione. Il teatro non è solo attività di svago, ma svolge un importante valore terapeutico, agisce nel profondo e implica un percorso di consapevolezza che è individuale e collettivo allo stesso tempo. In questo senso deve essere considerato un valore l’esperienza teatrale».

A moderare l’incontro del 14 febbraio sarà Ornella Rosato di Theatron 2.0 e interverranno numerosi partner del progetto ed esperti del settore: Antonella Iallorenzi (direttrice artistica della Compagnia Teatrale Petra) Simone Arcagni (Professore di Media e Cultura Digitali – Università IULM di Palermo, curatore dei contenuti multimediali di IN_OUT e consulente per RAI Cinema VR), Antonello Faretta (Regista di Noeltan arts), Rita Orlando (Responsabile della programmazione e del networking di Fondazione Matera-Basilicata 2019), il Provveditore Regionale Dott. Carlo Berdini, il Dott. Giuseppe Di Bari Area Detenuti e trattamento Provveditorato, il Paolo Pastena (Direttore della Casa Circondariale di Potenza), Giuseppe Palo (Funzionario di Staff del Provveditore), un Funzionario giuridico pedagogico della Casa Circondariale, Marilena Divincenzo (Referente dell’Associazione Antigone in Basilicata), Matteo Maffesanti (regista dell’output digitale finale del progetto), Irene Morlino (Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata).

Il confronto sarà poi arricchito dalla presentazione del libro Altrimenti il carcere resta carcere. Teatro Oltre i Limiti Compagnia teatrale Petra, edito Bulzoni, alla presenza degli autori Ornella Rosato e Alessandro Toppi e di alcuni degli autori dei contributi presenti nel testo (dalle 12:30 alle 13:30). Il volume nasce dalla volontà di testimoniare il progetto Teatro Oltre i Limiti, l’attività laboratoriale di teatro danza svolta dalla Compagnia Teatrale Petra presso la Casa Circondariale A. Santoro di Potenza, che i due autori hanno osservato nel corso di un processo di monitoraggio durato due anni. Obiettivo della ricerca è offrire una panoramica sul sistema detentivo italiano e una riflessione sull’utilizzo dei linguaggi e delle pratiche performative quali attività trattamentali.

Altrimenti il carcere resta carcere. Teatro Oltre i Limiti Compagnia Teatrale Petra si compone dei contributi di studiose/i, artiste/i, partner che hanno attraversato questi intensi anni di attività: Guido Di Palma, Alessandro Pontremoli, Maria Chiara Provenzano, Valeria Ottolenghi, Manfredi Perego, Annamaria Ajmone, Alessandra Maltempo, Massimo Lovisco, Francesco Scaringi. Ma raccoglie anche le testimonianze di funzionari e funzionarie, di chi lavora, vive, progetta il carcere.

IN_OUT. LIBERTÀ AUMENTATA

Il progetto è prodotto dalla Compagnia Teatrale Petra, in collaborazione con Provveditorato di Puglia e Basilicata e la Casa Circondariale di Potenza “Antonio Santoro”; in partenariato con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali di Basilicata, il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, Ateneo Musica Basilicata, Associazione Culturale L’Albero, Associazione Culturale Multietnica; con il sostegno di Rai Cinema, Fondazione Potenza Futura, Noeltan Arts, Agenzia Regionale del Turismo PUGLIA PROMOZIONE, Novalab srls; con il patrocinio della Consigliera di Parità _ Provincia di Potenza; media partner La Nuova TV.

L’ESPERIENZA DEL TEATRO IN CARCERE

La Compagnia Teatrale Petra si occupa da anni di produzione, formazione e teatro sociale. È attiva dal 2013 all’interno della sezione maschile e femminile della Casa Circondariale di Potenza e Matera con rassegne di promozione teatrale e percorsi pedagogici rivolti ai detenuti, sperimentando un nuovo modo di relazionarsi per includere, promuovere e valorizzare le differenze. Nel 2017 entra a far parte del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, una rete nata per offrire progettazione, luoghi di confronto e qualificazione del movimento teatrale sorto all’interno delle carceri italiane a partire dagli anni 80.

Nel 2018 la compagnia stipula con la Casa Circondariale di Potenza un accordo operativo finalizzato alla gestione dello spazio teatrale presente nella struttura, per la realizzazione delle attività culturali del capoluogo lucano e la creazione di un “ponte” tra dentro e fuori le mura, non solo fisiche, del contesto carcerario.

Sono molteplici le modalità attraverso le quali il teatro diviene strumento d’inclusione: laboratori sulle tecniche teatrali per permettere ai detenuti di aprire una finestra sull’esterno; laboratori intensivi integrati guidati da artisti di fama nazionale e internazionale per attori-detenuti e allievi delle scuole secondarie di II grado; programmazione di rassegne all’interno dello spazio Teatro della Casa Circondariale di Potenza; formazione di operatori sociali per fornire ai soggetti coinvolti le competenze utili da impiegare nelle diverse attività dei progetti realizzati; incontri e percorsi per un pubblico esterno, studenti delle scuole secondarie di II grado, volti a sensibilizzare ed educare sul tema del carcere e del teatro sociale; monitoraggio per valutare il reale impatto che l’attività teatrale può avere, in positivo o in negativo, sulla vita dei detenuti.

LA COMPAGNIA

Compagnia Teatrale Petra nasce nel dicembre 2011 a Satriano di Lucania (Pz). Antonella Iallorenzi (direttrice artistica, attrice e formatrice teatrale) e Angelo Piccinni (direttore tecnico), cuore pulsante della compagnia, decidono, forti della lunga esperienza in ambito teatrale maturata nel corso degli anni in Italia e all’estero, di dare vita ad un progetto tutto loro che pur conservando un profilo di respiro nazionale si radica profondamente nel territorio lucano. La compagnia ha infatti scelto di avere le basi in un paese di provincia di 2.400 abitanti, in Basilicata, e nel suo teatro avvia progetti in espansione in ambito nazionale e internazionale, facendo interagire la propria visione artistica con le diverse comunità di riferimento. Diversi i settori di intervento: formazione per bambini/ragazzi, nelle scuole e in luoghi non deputati al teatro, produzione di spettacoli tout public, teatro sociale con rassegne di promozione del teatro in carcere, residenze artistiche. Petra è uno dei soggetti attivatori del processo di co-creazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, inserita nel programma ufficiale con il progetto La Poetica della Vergogna co-prodotto da #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la produzione originale Humana vergogna, diretta da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti.

