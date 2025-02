Conguagli sul bonus gas in Basilicata, serve chiarezza per i cittadini. Interviene l’Assium: “Molti sono prescritti e non vanno pagati”. Ecco i consigli

Nelle ultime settimane, diversi fornitori di energia, tra cui Eni, stanno inviando bollette con conguagli sul Bonus Gas Basilicata, causando dubbi e preoccupazioni tra i consumatori. Tuttavia, è importante fare chiarezza: non si tratta della fine del Bonus Gas Regionale, che resta attivo per gli utenti lucani, ma di un ricalcolo applicato dai fornitori per correggere errori di fatturazione commessi negli anni passati.

COSA STA SUCCEDENDO?

Alcuni utenti lucani hanno ricevuto negli scorsi anni bollette pari a 0€ o con importi irrisori, ma questo era un errore che avevamo già accertato:

Il Bonus Gas Basilicata copre esclusivamente il costo della materia prima gas (calcolato sul PSV, l’indice del prezzo all’ingrosso), mentre quote fisse, imposte e oneri di sistema devono essere comunque pagati.

Alcuni fornitori avevano nei primi mesi dell’agevolazione applicato il Bonus in modo errato, azzerando interamente o quasi la bolletta, ed ora stanno inviando conguagli per recuperare gli importi non fatturati correttamente. Oltre a fornitori che avevano fatturato i consumi in modo “stimato” e che solo ora stanno correggento su letture “reali” con le relative conseguenze.

ATTENZIONE: NON TUTTI I CONSUMATORI SONO TENUTI A PAGARE QUESTI IMPORTI!

Alcuni fornitori stanno inviando conguagli riferiti addirittura all’anno 2022. Ma la legge è chiara: i conguagli su consumi oltre i 24 mesi sono prescritti e non devono essere pagati.

COSA CONSIGLIAMO AI CITTADINI?

Verificare la bolletta e controllare l’anno a cui si riferisce il conguaglio;

Se il conguaglio riguarda il 2022, contestarlo immediatamente per far valere il diritto alla prescrizione;

Non effettuare il pagamento senza prima aver richiesto chiarimenti al proprio fornitore;

Vito Palladino, Delegato Regionale di ASSIUM Basilicata, sottolinea: “È fondamentale che i cittadini siano informati e sappiano che non tutti i conguagli devono essere pagati. Se il ricalcolo si riferisce a più di 24 mesi fa, il consumatore può opporsi legalmente. Invitiamo chiunque riceva questi conguagli a controllare bene le date e, in caso di dubbi, a contattare un Utility Manager esperto per ricevere assistenza.”

La delegazione regionale di ASSIUM Basilicata si impegna a tutelare i consumatori da eventuali irregolarità e a fornire supporto gratuito per la verifica delle bollette e per la contestazione di eventuali conguagli non dovuti. Per assistenza gratuita sulle bollette e per contestare eventuali addebiti ingiustificati, è possibile contattare ASSIUM Basilicata: 327 060 6799 | 0971.1746521 | 0835.1700051. Sede in via della Tecnica 18, Potenza (presso gli uffici di Logica Media Service), sito web www.assium.it.