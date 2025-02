A Potenza “L’intreccio dei fili” di Lucia Gallo. Il 14 febbraio, nella sala conferenze del Polo bibliotecario, la presentazione dell’ultima opera della scrittrice lucana

S’intitola “L’intreccio dei fili tra storie e letteratura” il romanzo sul tema dell’amore di Lucia Gallo che verrà presentato il giorno di San Valentino a Potenza, alle ore 17, nella sala conferenze del Polo bibliotecario

L’evento prevede in apertura i saluti del direttore del presidio culturale, Luigi Catalani, e dell’editrice di Edigrafema, Antonella Santarcangelo. A seguire, l’intervento della dirigente del liceo artistico statale ‘Dosso Dossi’ di Ferrara, Francesca Barbieri. Dialogherà con l’autrice la giornalista Eva Bonitatibus, mentre Rossella D’Amico e Vittoria Durante leggeranno alcuni passi dell’opera.

IL LIBRO – “L’intreccio dei fili tra storie e letteratura” narra di vicende retroilluminate, osservate dando preponderanza alle ombre, ai graffi, alle imperfezioni; è un racconto d’amore, declinato e visto da angolazioni diverse. Un lungo flusso di coscienza, un triangolo amoroso, le ansie, le paure, le angosce che attanagliano i due protagonisti, costretti a scegliere tra due possibilità, con la sensazione di avere un cuore diviso a metà. E con esso si fondono pagine straordinarie di letteratura in cui si racconta la storia d’amore di grandi personaggi. Le parole di poeti e scrittori toccano corde intime, aprono universi ignoti, a volte mai immaginati.

Siamo proprio sicuri – si legge nella sinossi – che non ci sia più spazio per l’amore e per gli amori talvolta impossibili? Non è morto l’amore. Si insinua nella vita, aiuta a sollevarsi dalle pene, dai tormenti, dalle sofferenze, dai vuoti, dalle strade senza ponti, dai vicoli ciechi. Può renderci fragili, ferirci, farci sperimentare l’assenza. Ed è proprio allora che nasce la bellezza; sgorga da un tormento dell’anima, come la perla da un granello di sabbia.

L’AUTRICE – Lucia Gallo, già docente di materie letterarie nella Scuola Secondaria di primo grado, è esperta in metodologia e didattica. Ha pubblicato vari saggi per i quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Scuola Progetto (Spaggiari 2007); Indicazioni per il curricolo. Che fare? (Spaggiari 2008); Le Nuove Indicazioni nazionali (Spaggiari 2013). Per la casa editrice Simone ha pubblicato Lezioni di Italiano, storia e geografia per la prova orale del concorso a cattedra (2016) e curato il Manuale delle Metodologie e tecnologie didattiche (2024). È autrice di Ora di lettura, Antologia di Italiano per la Scuola Secondaria di primo grado (Bulgarini 2011), di Moda e mode (Model Edizioni 2016), del romanzo Ora come allora (Edigrafema 2019) e del saggio Voci di donne (Edigrafema 2024).