Al picernese Mario Capece il premio internazionale “San Giovanni Paolo II”. E’ il primo lucano a ricevere il prestigioso riconoscimento

Basilicata in podcast, a Mario Capece il premio San Giovanni Paolo II

E’ il primo allenatore lucano al mondo a ricevere il prestigioso riconoscimento internazionale come ambasciatore di principi come rispetto, unità e pace

Campione di fair play. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Un bagaglio di valori umani che si porta dietro come una preziosa valigia in ogni parte del mondo. Valori che trasmette ai suoi atleti, perché per Mario Capece lo sport è una leva importante per far crescere professionisti e uomini che possono contribuire a costruire una società migliore.

Attuale allenatore dei portieri della nazionale maltese, originario di Picerno, mister Capece è il primo allenatore lucano al mondo a ricevere il prestigioso Premio San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace. Un premio che celebra personalità di rilievo che si sono distinte per il loro impegno verso i valori etici, sociali e culturali. Il suo esempio, infatti, è diventato un modello di come l’allenamento possa andare oltre il campo da gioco, veicolando valori che costruiscono un mondo migliore.Il riconoscimento gli sarà conferito durante un evento di caratura internazionale che si terrà a Sanremo dal 13 al 15 febbraio, nell’ambito della serata di premiazione Award Giovani 2025 – Premio San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace

Il suo punto di forza? Avere una visione integrata dello sport, in cui l’aspetto tecnico si unisce al rispetto delle persone e al rafforzamento dei legami.

Per saperne di più ascolta il podcast: https://open.spotify.com/episode/5Szg1pbH47jFu0ty7uM1lP